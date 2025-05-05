×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Tengioğlu#Özgür Özel#Saldırı
Özgür Özele saldıran Selçuk Tengioğlunun konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 02:13

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Lideri Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tören çıkışı AKM önünde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun saldırı öncesi Beyoğlu'nda konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı.

Özgür Özele saldıran Selçuk Tengioğlunun konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı


Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Beyoğlu'ndaki konakladığı oteldeki görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde Tengioğlu'nun kahvaltı yaptığı ve sonrasında çay içip otel görevlisi ile sohbet ettiği anlar yer aldı.

Haberin Devamı

'TAKSİM'DE KALDIĞIM OTELDEN ÇIKTIM, PROGRAM OLDUĞUNU DUYDUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirdiği yumruklu saldırının ardından gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu'nun, edinilen bilgiye göre ilk ifadesinde programı duyup kaldığı otelden çıktığını söyledi. Saldırgan Tengioğlu, “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Tengioğlu#Özgür Özel#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!