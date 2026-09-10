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Özgür Özel'e, Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 800 bin TL tazminat cezası

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Parti#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 12:28

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat kararı verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef olan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Ankara 44'üncü Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin TL, 13 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin TL ve 18 Ağustos 2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir" ifadelerini kullandı.

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#Yeni Parti#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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