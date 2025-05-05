Özgür Özel’e alçak saldırı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için dün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören bitiminde de beraberindekilerle sohbet ederek AKM’den çıkan Özel’e, kalabalığın arasında bekleyen bir kişi yumruk attı. Saldırı anı bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntüye göre; 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenen saldırgan, bir süre Özel’in gelmesini bekledi. CHP Lideri’nin yaklaştığı anda da yumruk salladı. Özel, yüzüne aldığı darbeyle sarsılırken, korumalar ve partililer etten duvar örerek CHP Lideri’ni çembere aldı. Bu sırada Özel’in “Bir şey yok” dediği duyuldu. Özel, kalabalığın arasından geçirilerek alandan uzaklaştırıldı. CHP Lideri, ilk müdahalesinin ardından daha önceden planlanan programlarına devam etti.





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SALDIRGAN GÖZALTINDA

Çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak önce Beyoğlu Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne götürüldü. Emniyetteki ilk işlemlerinin ardından da Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Şartlı tahliye edilen Tengioğlu’nun ‘kasıtlı bir suç işleyerek şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği’ için önceki suçlardan da cezaevine gönderilmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in darp edilmesi ile ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir” denildi.





İLK İFADESİ

Saldırgan Tengioğlu’nun ilk ifadesinde olaya ilişkin, “Ben daha önceden yemek kartı için CHP’ye başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek kartı vermediler. Daha sonra CHP’nin gençleri sokağa çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içinde muhafaza ediyordum. Gördüğüm anda sinirime hâkim olamadım, saldırdım” dediği iddia edildi.

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16 YILDA NASIL TAHLİYE OLDU...

BAKAN TUNÇ: BUGÜN OLSA 36 YIL YATACAKTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun iki çocuğunu öldürüp, ikisini yaralamasının ardından 16 yılda tahliye edilmesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Söz konusu şahsın 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu da kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır. Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir. 2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir. Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır.”

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21 YIL ÖNCE 2 ÇOCUĞUNU KATLETTİ

CHP Lideri Özel’e saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu’nun 8 Mayıs 2004 tarihinde 2 çocuğunu öldürüp, bir çocuğunu yaraladığı, yargılandığı davada da 2 kez müebbet ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı ortaya çıktı. Tenlioğlu, 16 yıl hapis yattıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. O dönem Hürriyet’te de haber olan baba vahşeti şöyle yaşandı:

16 YIL HAPİS YATIP ÇIKTI

Hatay’ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde oturan Selçuk Tengioğlu’nun eşi Ayyuş Tengioğlu, geçim sıkıntısına daha fazla dayanamayıp olaydan 11 gün önce evi terk etti ve yakınlarının bulunduğu Gaziantep’e gitti. Bir oğlu ve 3 kızıyla baş başa kalan Selçuk Tengioğlu bunalıma girdi. Gece cinnet getiren Selçuk Tengioğlu, odalarında uyuyan 3 çocuğunu uyandırıp bir odada topladı. Selçuk Tengioğlu, burada kızı 17 yaşındaki Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra 11 yaşındaki küçük kızı Gülşah’a ateş edip yaraladı. Diğer kızı 16 yaşındaki Yasemin ise babasının elinden kurtulmak için ikinci kattaki evlerinin balkonundan atladı. İki çocuk tedavi edildi. Cani baba, “Eşim evi terk ettiği için çocuklarımı öldürdüm” dedi. İki çocuğunu öldürmekten iki kez müebbet hapis cezası alan ve diğer suçlardan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan evlat katili, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.





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‘BABAM ÇIKMASIN...’

Babasının elinden ikinci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak kurtulan Yasemin Tengioğlu, hastanede tedavi görürken “Babam hapisten hiç çıkmasın istiyorum” demişti.

HIRSIZLIK CİNSEL TACİZ AİLE İÇİ ŞİDDET

Selçuk Tengioğlu’nun cinayetin yanı sıra ‘aile içi şiddet’, ‘cinsel taciz’, ‘esrar içmek ve satmak’, ‘polise mukavemet’ten birçok kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e fiziki saldırı yapan 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. ‘Hırsızlık’ ve ‘tehdit’ suçlarından kaydı var. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldı” denildi.

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ÖZEL: YENİ BİR MİLAT OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışı uğradığı yumruklu saldırının ardından hayatını kaybeden sanatçı Yavuz Top’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, özetle şunları söyledi: “Böyle bir günde buradan siyasi tartışma yaratmak benim işim değil. Atılan yumruk, siyasette şiddeti savunanları mahcup eder, siyasette söze önem verenleri, siyasetin normalini, siyasetçilerin birbirini araması, tokalaşması, cenaze, taziye, bayrama birlikte katılması gerektiğini savunan bizi haklı çıkaran bir süreçtir. Buradan sonra ümit ediyorum, yeni bir milat olur. Türkiye’de siyasetin sözle yapılmasını, seçilmişlerin görevlerinin başında olmasını, suçlanıyorlarsa tutuksuz yargılanmalarına vesile olacak birtakım adımların atılmasına katkı sağlarsa, böyle birikime katkı sağlarsa memnun oluruz. Sağlamazsa ne yapacağız? Geri adım atacak halimiz yok, mücadeleye devam edeceğiz.





Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Ama şu kadarını söyleyelim, kutuplaşmanın, keskinleşmenin kimseye bir faydası yok. Bir süredir hem tehditler alıyoruz. İstihbari değerlendirmeler yapılıyor. İşte Konya’da yaşananlar filan. Hepsi ayrı ayrı. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz.”

AZMETTİRENİ VARDIR

Özel, kendisine saldırı düzenleyen kişiye yönelik soruları ise şöyle yanıtladı: “Birileri böyle şeyler yapacaksa, huzuru kaçıracak bir provokasyon yapacak, suçu birinin sırtına yıkacak, zaten böyle birini bulup yaparlar. Mutlaka bir azmettireni vardır. Mesele bugün DEM Parti’nin milletvekilinin, Türkiye barışa kavuşsun diye, Kürt sorunu çözülsün diye, terör sorunu bitsin diye ve Türkiye’de anneler ağlamasın diye ömrü boyunca emek sarf etmiş birinin cenazesinde bu olduğuna göre, burada bu süreçten rahatsız olanlar, bu süreçte bu suçu birinin üstüne yıkmak isteyenler veya bize bir mesaj vermek isteyenler bir şeyler yapmıştır. O araştırılır, çıkar, bulunur.

ERDOĞAN’IN ARAMASI

Bundan sonra ‘telef’ meselesi üzerine benim şahsıma söyleyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı’nın açtığı telefon, o açıdan bir değer taşıyor sonuçta. Ben geçmiş olsun telefonunu kale alıp, o ‘telef’ sözünün de geri alındığını düşünüyorum.”

HELALLİK İSTEDİ

Özel, İstanbul’dan Ankara’ya dönüşü öncesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde partililere ve vatandaşlara seslendi. Saldırıya ilişkin konuşan Özel, “Gün buradan bir husumet, bir kin, bir kavga çıkarma günü değildir. Ama herkes şunu bilsin ki gün, bırakın bir yumrukla, ister kurşunla ister tankla, topla, tüfekle Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve genel başkanını sindirme günü değildir” dedi. Özel “Aynı şekilde durmadan, duraksamadan, bir santim eğilmeden, bir adım geriye gitmeden, bir kelime eksik konuşmadan programımıza ve mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖNDER’İN BIRAKTIĞI SIRRINI AÇIKLADI

Özgür Özel, saldırının Sırrı Süreyya Önder’in kaybının önüne geçmemesini isteyerek, “Bugün barışın konuşulması lazım. Bugün, Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulmasının hem demokratik açıdan tüm hak ihlallerinin son bulması lazım. Tüm tutsak siyasetçilerin cezaevinde değil dışarıda olması lazım” dedi.

Önder’in kendisine sır olarak “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin senaryosunu yazdığını söylediğini de aktaran Özel, “Önder, ‘Öldükten sonra bilsinler’ dedi. ‘Niye bana emanet ettin’ dedim. ‘Atatürk’ü anlatıyor film, o partinin ilk Genel Başkanı’nı ben anlattım ve bunu da son Genel Başkanı’na emanet edeceğiz herhalde’ dedi. Ben böyle duygular içinde olduğum bir günde, öyle bize atılan o yumruk falan bize değmez” diye konuştu.