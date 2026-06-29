Özgür Özel’den yeni parti sinyali

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Bayındır ilçesinin çiçekçiliğin başkenti olduğunu belirten Özel, "Özellikle burada geçmiş (Büyükşehir Belediye) Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nu selamlamak lazım. Verdiği desteklerle... Tunç Soyer'i selamlamak lazım. Her daim buraya destek veren ilçe belediye başkanlarımızı ve büyükşehir belediye başkanlarımızı selamlamak lazım." diye konuştu.

Ödemiş ilçesinde esnafı gezen Özel, Ulus Meydanı'ndaki mitingde traktör römorkunun üzerinden hitap etti.

Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın hediye ettiği kasketi takan Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

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"Son günlerde işte 'Yeni parti olacak mı?' Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Yeni bir siyaset, kurucu bir siyaset, iktidara yürüyen bir siyasetin içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa, bu yeni yürüyüşümüz, yeni siyasetimiz ev kadınlarının yeni partisi, gençlerin yeni partisi, emeklilerin yeni partisi, emekçilerin yeni partisi, umudunu yarından kesmiş gençlerin ve onların ailesinin yeni partisi ya da eskiyi geride bırakan, umutsuzluğu geride bırakan, hep zenginin kazandığı, yoksulun kaybettiği günleri geride bırakan, emekliye vefasızlık yapanları geride bırakan, hakkı alan, hep birlikte çalışan, üreten, büyüyen ama hakça bölüşen, hakça bir vergi düzeniyle sizleri kimselere ezdirmeyen yeni bir siyaseti müjdeliyoruz."

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Özel, Kiraz'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlara aşure dağıttı, Beydağ ilçesinde keşkek dövdü.

Tire Belediyesi önünde vatandaşlara seslenen Özel, daha sonra Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.