Özgür Özel’den Tarkan’a Kartepe çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 91’incisi dün Kocaeli’de yapıldı. İzmit Real AVM otopark alanındaki mitingte halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şu mesajları verdi:

KOCAELİ’YE SÖZ VERİYORUZ

“Canım Kocaeli’min yeşiline ve denizine merhaba. Kocaeli’nin bütün demokratlarına merhaba. Kocaeli ile aramıza uzun yıllar girdi. 99’dan bu yana kazanamadık. Kusuru kendimizde aradık. Kocaeli’ye hiç küsmedik, sırtımızı dönmedik. İzmit Belediyesi’nin yanına Derince ve Karamürsel’i ekledik. Ev sahipliği için Kocaeli örgütüne teşekkür ediyorum. Birbirinden çalışkan üç vekilimize teşekkür ediyorum. Çok değerli kardeşim Fatma Kaplan Hürriyet’e, Derince’de Sertif Gökçe’ye, Karamürsel’de Ahmet Çalık’a verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için yeterli cesareti vaktiyle gösteremedik. O büyük zaferin akşamında büyükşehir de bizde olacaktı. Söz veriyoruz, önümüzdeki seçimlerde halkçı belediyeciliği Kocaeli’nin tamamına getireceğiz.

METROYU BİTİREMEDİLER

Kocaeli’ye hizmet için oy isteyenler var. Seçimden sonra sırtını dönenler var. Bu kadar yüksek vergi veren bir şehirde her şeyin tam olması lazım. Sağlık hizmetlerinde 61’inci sırada. Darıca’da tabela var, hastane yok. 5 dönemdir bir metroyu bitirmediler. Bundan dahi acizler. Sırtını dönenleri Kocaeliler unutmasın. Tarım arazisine haddehane yapmaya karar vermişler. Meslek odaları, sendikalar geldi bizlere. Yandaş bir şirket olduğu için kanunun arkasından dolanıyorlar. Kartepelilerin, çevrenin, doğanın arkasındayız. AK Parti’nin Kartepe’yi mahvetmesine izin vermeyeceğiz. Yanınızdayız, arkanızdayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kartepe’ye bir destek de Tarkan’dan gelir inşallah. Bu şehirde plansızlık çok ciddi bir sorun. Su seviyesi düştü. Bu kadar üretimin olduğu şehirde en büyük sorun elektrik. Bu kabul edilemez.”

‘ADALET SOFRALARI’NDA BULUŞTULAR

Siyasi parti liderleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın ev sahipliğinde Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde ‘Adalet Sofraları’ adıyla düzenlenen iftarda buluştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB eski belediye başkanlarından Ali Müfit Gürtuna’nın bir masada buluştuğu iftara yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Genel başkanların Filistin’e destek verdiği gecede konuşan CHP Lideri Özel, “Trump’ın adına ‘Barış Kurulu’ dediği kurulla attığı adımlara mesafeli ve endişeliyiz. Hiçbir Müslüman ülkenin Filistin’in bulunmadığı, İsrail’in bulunduğu Barış Kurulu’nda yer almaması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Saadet Lideri Arıkan da “Bu sofralarımıza adalet adını verdik. İnanıyoruz ki herkes için adalet ve herkes için onurlu bir yaşam mümkündür” dedi.

