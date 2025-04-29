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Özgür Özel'den Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

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#Özgür Özel#Sırrı Süreyya Önder#İstanbul
Özgür Özelden Sırrı Süreyya Önderin tedavi gördüğü hastaneye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 13:34

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

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Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ettiklerini, bugün bir kez daha gelip başhekim, hastane yönetimi ve DEM Parti yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Aldığı bilginin dün hastaneden yapılan kurumsal açıklama çerçevesinde olduğunu belirten Özel, Önder'e en iyi dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Özgür Özelden Sırrı Süreyya Önderin tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Özel, "Türkiye'de barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var, verilmiş bir mücadele var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arifesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi." dedi.

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Önder'in kalbinin bu tempoda onu biraz zorladığını ifade eden Özel, "Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de bambaşka siyasi partilerden, siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz." diye konuştu.

 

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#Özgür Özel#Sırrı Süreyya Önder#İstanbul

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