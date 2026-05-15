Özgür Özel'den seçim açıklaması: Kaybedersem bir dakika durmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki programları kapsamında ilk olarak Bayraklı Belediyesi Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi açılışı ve yeni araç filosu tanıtımına katıldı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Deniz Yücel, Seda Kaya Ösen, CHP İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de katıldı. Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada, "İzmir'deki meslek fabrikasının ve güya geçmişinde vakıf izi olan üç yapıya iktidar eliyle el konulması sürecini yaşıyoruz. Halkın ihtiyaçlarını gören, buna hizmet eden bir proje. Bu binayı devletin polisiyle gelip kuşatanlar ve şimdi içini boşaltmaya çalışanlar, seçimlerde İzmir'e gelip 'İzmir'i seviyoruz, sorunumuz yok. Oyu bize verin' deyip seçimde kazanamayınca İzmir'e karşı hırslananlar, kin duyanlardır. Bunlar İzmir'de böyle bir kamu hizmetini engellemeye çalışanlardır. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın, il başkanımızın gösterdiği hassasiyet AK Parti'nin gerçek yüzünü, tüm Türkiye'ye göstermiştir" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ın Ferdi Zeyrek'e karşı bambaşka bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Özel, "Onun spora, gençlere karşı olan sorumluluğundan esinlenerek kullanılamaz haldeki yeri halka kavuşturmuş. Türkiye'nin hemen her yerinde çocuklar buralara gelirken 'Ben Ferdi Zeyrek'e gidiyorum' diyecek. Onu çocukların dilinde yaşatıyoruz. 40 bin metrekaredeki bu alan için 1500 metrekarelik futbol sahası, 450 metrekarelik basket sahası, voleybol sahası ve 24 bin metrekare yeşil alan, Şenay Aybüke Yalçın Parkı ve yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Sosyal demokrat bir parti olduğumuz için kreşleri önceliyoruz. Kreş, kadınları sosyal ve çalışma hayatına yönlendiren, kadını eve hapsetmeyen çok önemli bir proje. CHP, 5 yılda bin kreş hedefi koydu. Türkiye'de 802'nci kreşimiz açıldı. 5 yılda 100 öğrenci yurdu hedefi koyduk, 78 öğrenci yurdu açıldı. Kent lokantası 172, halk market 173, Türkiye'de tüm CHP belediyelerinin yaptığı sosyal yardımlar 4,6'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

'ÖZ GÜVENLE SÖYLÜYORUM'

"Kendisine güvenen varsa sandığı önümüze koysun, karşımıza çıksın" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fellik fellik sandıktan kaçıyorlar, seçimden kaçıyorlar. Erdoğan'a söylüyorum; senin önünde, gece uykunda sayıklamaya başlasan canlı yayında veren 30 tane kanal var. Bu kadar iş yaptınız, gelin bu milletin önünde erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor görelim. 'CHP çöp, çukur, yolsuzluk demek' diyorsunuz ya millet inanıyorsa seni seçer. 5 yıl daha görev alır, rahat edersin. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum."

'GENİŞ BİR KİTLEYE HİTAP EDİYOR'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Burası 4 mahallenin ortak kullanım alanı niteliği taşıyor. Yani geniş bir kitleye hitap ediyor. FIFA standartlarında halı sahası ve basketbol sahasıyla, voleybol ve tenis kortuyla, yürüyüş ve koşu parkuruyla aktif bir merkez yarattılar. Yüzlerce ağaç ve bitki dikildi. 10 yıl önce Batman'da şehit düşen Aybüke Öğretmenimiz de unutulmadı. Şenay Aybüke Yalçın Parkı, yenilenerek hizmete açılıyor. Bayraklı Belediyemizin tamamen kendi imkanlarıyla, öz kaynaklarıyla hizmet filosuna kazandırdığı 38 yeni araç var" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da atıl durumdaki 40 bin metrekarelik alanın Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'ne dönüştürülüp sosyal yaşam alanı haline getirildiğini söyledi. Önal, ayrıca belediye filosuna 38 yeni araç kazandırılarak hizmet kapasitesinin artırıldığını ifade etti. (DHA)

‘O SÖZÜ TUTTUK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kentteki programları kapsamında Bornova Belediyesi Sarnıç Mescid-i Aksa Camii, Doğanlar Kent Bostanı ve Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi açılış törenine katıldı. Açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları yer aldı. Törende konuşan Özgür Özel, "Bornova ve Manisa'nın tam ortasında Sarnıç köyünde yangın çıkmıştı ve camideki hasardan sonra 'Buraya cami, köy evi, kütüphane' yapalım demiştik. Ayrıca Sarnıç'a 'Filistin'e dayanışmamızı gösteren ve Mescid-i Aksa'nın benzeri olan bir cami yapalım' dedik ve o sözü tuttuk. Mescid-i Aksa Camii'yi hizmete sunduk" dedi.

'YAPILAN İŞLERİ SON DERECE ÖNEMLİ BULUYORUM'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ilçeye hizmet ettiğini söyleyen Özel, "20 cadde, 174 sokakta 46 kilometre 106 bin ton asfalt serildi. 7 Kent Market açıldı, 3 tane Kent Lokantası açıldı. Uygun fiyata et satması için Kent Kasabı hizmete girdi. 8 bin öğrenciye beslenme paketi dağıtılıyor. 65 yaş üstü 17 bin 600 vatandaşın evine sıcak yemek servisi yapılıyor. Park sayısı 575'e, toplam yeşil alan 1,9 milyon metrekareye ulaştı. Bu yapılan işleri son derece önemli ve kent açısından da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışını göstermek açısından da çok önemli buluyorum. Bugün 24 metrekarelik parçalara bölünmüş alanda tarım yapmak isteyen kentin kadınları arasında öncelik kurası çekilmiş ve kendilerine alanlar tahsis edilmiş. Fideler verilmiş, sulamalarına destek olunmuş. Bir diğer açılışımız Türkiye'de hatta bazı alanlarda dünyada bir ilkin gerçekleştiği, ilçenin tam bir sanal modelinin oluşturulduğu bir projeyle, dijital ikiz tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi'ni açıyoruz. Bunun üzerinden ilçe yönetimi ve acil durum müdahaleleri simüle edilerek gerekli önlemler daha yaşanmadan alınıyor" ifadelerini kullandı.

'İZMİRLİLERLE BİRLİKTE GEREKİRSE HAYATI DURDURACAĞIZ'

İzmir'den 951 milyar TL vergi toplandığını ve İzmir'e 32 milyar TL yatırım yapıldığını söyleyen Özel, "30 alıp bir veriyor. Kamu-özel iş birliği ile yapılan otobanlardan, geçen arabalar ücret veriyor, geçmezse hepimizin cebinden alınıyor. Bu sistemle İzmir'den Çeşme'ye kadar gidersen 50 lira, aynı yolu Akhisar'a kadar ya da Kırkağaç'a kadar gidersen 350 lira veriyorsun. Doğrusu, otobanın yapım maliyeti çıktıktan sonra bedava olmasıdır. Şu an 7 otoban, 2 köprüyü özelleştirmeye niyetlenmişler. Ücret yeni sisteme göre alınacakmış, İzmir'den Çeşme'ye gidişi 352 TL olacak. Metropol sınırları içinde kalsa dahi otoban giriş ve çıkışlara gişe koymaya niyetlenmişler. Yaparlarsa hukuk yolundan mücadele edeceğiz, davalar açacağız" dedi.

'AMACIMIZ KADINLARIN BİR ARAYA GELMESİ VE BİRBİRLERİNİ EĞİTMESİDİR'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de "Göreve geldiğimiz günden beri belediyeciliğin gelecekte ihtiyaç duyacağı üç temel alanda büyük dönüşümler hedefledik. Bugün burada Türkiye'nin en büyük Kent Bostanı'nın açılışını yapacağız. Tek amacımız, kadınların toprakta vakit geçirmesi, kendi üretimlerini yapması değil; onların sosyalleşmesi, bir araya gelmesi ve birbirlerini eğitmesidir" diye konuştu.