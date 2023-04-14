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Özgür Özel'den Sadullah Ergin tepkilerine yanıt... 'Listede görmemek istediğim var, tartışma günü değil'

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#CHP#Sadullah Ergin#Özgür Özel
Özgür Özelden Sadullah Ergin tepkilerine yanıt... Listede görmemek istediğim var, tartışma günü değil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 12:36

Deva Partisi kontenjanıyla CHP listesinden milletvekili adayı olan Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le ilgili tartışmalara CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel yanıt verdi. Özel, 2009'da amirallere suikast davasında hakkında tutuklama kararı verilince intihar eden Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın sözlerini hatırlattı. Özel, 'listede görmemek istediklerim var ama gün tartışma günü değil' dedi.

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Deva Parti'li, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi tepkilere yol açmıştı. Halk TV'de konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tartışmalara Ali Tatar'ın abisi Ahmet Tatar'ın sözleriyle yanıt verdi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En iyi cevabı Ali Tatar'ın abisi vermiş. Bizden de milletvekili aday adayı. 'Bugün kimin gitmesi gerektiğinin, kimin gelmesi gerektiğinin belli olduğu gün' diyor. 'Listelere baktığımda görmek isteyip göremediklerim var ya da görmemek istediklerim var. Ama gün o gün değil, her türlü tartışmayı kenara bırakıp iktidar değişikliğine adım atmak gerek' diyor."

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#CHP#Sadullah Ergin#Özgür Özel

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