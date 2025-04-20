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Özgür Özel'den 'Paskalya Bayramı' mesajı

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#Özgür Özel#Paskalya#Mesaj
Özgür Özelden Paskalya Bayramı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 14:01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyan vatandaşların Paskalya Bayramı'nı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı. 

Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Hristiyan yurttaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutluyor, bu özel günün ülkemize, bu dönem çok ihtiyaç duyduğumuz barış, adalet, hoşgörü ve dayanışma getirmesini diliyorum. Birlikte yaşama kültürümüzü yaşatan tüm yurttaşlarımızla daha aydınlık, daha adil, daha özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" ifadelerine yer verdi. 

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#Özgür Özel#Paskalya#Mesaj

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