Özgür Özel’den Özkan Yalım açıklaması: Yanlışı varsa gereği yapılır

MİLLET İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 100’üncüsü dün Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şu mesajları verdi: “Omuz omuza yollardayız, ayaktayız. 100’üncü defa yine bir aradayız. 10 gün önce Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yılını hep birlikte kutladık. Çanakkale, bu milletin tarihine vurulmuş istiklalin mührüdür. Çanakkale, bir milletin ortak geleceğini savunmaktır. CHP, darbeye karşı sandığı savunurken, arkadaşlarını savunurken, bu ülkenin geleceğini, yarınlarını savunmaktadır. Bu meydanlar bir tek partiyle değil, milyonların birlikteliğiyle doğar. Bu meydan Türkiye ittifakıdır. Gücünü ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye ittifakıdır bu meydan.

PAPARAZİ KAMERASI GİBİ…

Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partisine karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O sorumluluğumuzla ilgili neyi gerektiriyorsa yaparız. Ama başka bir şeyi görün. Devletin polis kamerası kapıya gitmiş, içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Milletin özel hayatı devlete emanet. O görüntüler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı emrinde toplanan görüntüler. Oradaki herkesin bir ailesi, annesi babası var. Orada ne yanlış yapıldıysa partime hangi etik sorumluluk düşüyorsa hepsinin gereğini yapmaya hazırım da... Şunu görüyor musunuz? AKP kurulduğunda buna umut bağlayan, kapı kapı dolaşanlara soruyorum. İktidara siz böyle mi geldiniz? Partiniz iktidara gelsin diye 1 yıldır yapılanlar ortada. Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanması için bu görüntülerin servis edilmesine umut bağlamışlar. Bir yerden yönetiyorlar. Devletin polisinden, polisin kamerasından... Namuslu, şerefli polis kamerasından paparazi kamerası çıkaran düşmüşlüğe lanet olsun, yazıklar olsun. Böyle mi tutunacaksınız iktidara? Hatırlayın, FETÖ’cüler yapmadı mı bunu? Böyle mi kalacaksın iktidarda? Bu mu kurtaracak seni?”