Özgür Özel'den 'Merih Demiral' yorumu: İşaret konusunda özgürlükçü olmak lazım

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CHP Genel Başkanı Özel, parti genel merkezinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Özel, ziyareti dolayısıyla Özdağ ve heyetine teşekkür ederek, "Görüşme ülke gündeminden bağımsız olamazdı. Başta bugün sabah takip ettiğim Sinan Ateş cinayeti, Ayşe Ateş'in ve Sinan Ateş'in kıymetli annesinin gözyaşları içerisindeki ifadeleri, beyanları üzerinde konuştuk. Böyle bir cinayetin üstünün örtülmemesi gerektiği noktasında daha önce defalarca paylaştığım fikrimi, Sayın Genel Başkan'la da paylaştım. Bu konuyla ilgili kendilerinin de geçmiş siyasi deneyimlerinden istifade ederek, sohbet etme imkanı oldu. İktidarın önünde 2 seçenek var. 1'incisi adaletin önünü açabilirler ve o zaman herkesin içi rahat eder. 2'nci seçenek ise bir sis perdesi indirebilirler ki, öyle bir gayretten rahatsızlıklarımızı ifade ediyoruz. Bu sefer adaletin gelmesi, bizim iktidarımıza kalır. İktidarın değişimine kalır ama eninde sonunda gelir. Eninde sonunda adalet tecelli eder. Burada verecekleri karar, gerçekten o 2 küçük kız çocuğunun, gözü yaşlı eşin, annenin, kız kardeşlerin ızdırabını dindirecekler mi, yoksa ahlarını mı alacaklar, buna karar verecekler. Aksine karar verirlerse o zaman o annenin gözyaşlarında da boğulacaklar" ifadelerini kullandı.

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'KARARLILIĞIMIZI İFADE ETMEK DURUMUNDAYIM'

Özel, Ümit Özdağ ile Kayseri'de 7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna taciz iddiaları sonrası yaşanan sokak olaylarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Bugün Türkiye'nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, düzensiz göç sorunu, kaçak göçmen sorunu vardır. Bu sorunun çözülmesi için CHP olarak en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı, bu seçim süreci bittikten sonra söyledik. Zamanında 'Esad ile görüşün' dediğimizde bize demediğini bırakmayanlar şimdi 'Tekrar tatil yapabiliriz' noktasına geldiler. Beşşar Esad ile görüşmenin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması ve sığınmacıların her birisinin Avrupa Birliği'nin de elini taşına sokarak; ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz. Yarın Başbağlar'dan sonra Bükreş'e uçacağım ve Bükreş'te Avrupa Sosyalist Partisi ve Sosyalist Enternasyonel'de birlikte çalıştığımız liderlerin her birisine, daha önce büyükelçilerine söylediğim ve bir yemekte liderlere ifade ettiğim konuyu, bu sefer Sosyalist Enternasyonel marjında bir kez daha bu sorunun çözümüne yönelik olarak siyasi irademizi ve kararlılığımızı ifade etmek durumundayım" diye konuştu.

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'UEFA'NIN HAREKETE GEÇMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ'

Özel, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya ile oynadığı maç sonucu ortaya çıkan 'bozkurt işareti' tartışmalarına ilişkin, "Şu an Türkiye'nin ve Türk Milli Takımı'nın tartışmalara, polemiklere değil; cumartesi akşamki maça konsantre olmasına ihtiyaç var. Burada tek husus şudur; UEFA'nın (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği), FIFA'nın (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Genç bir futbolcunun gol sevincini yaşarken kullandığı bu işaretten dolayı böyle bir soruşturmayı doğru bulmadığımızı dün de ifade ettik. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak, başta Milli Takım'a zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım, sıkıntı yok. Biz hep öyleydik; ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz 'zafer işareti' yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Yoksa futbolcumuzun yaptığı işaretten ziyade, oynadığı güzel futbol ve hepimize yaşattığı gurur yönünde değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum" dedi.

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'SIĞINMACILARLA İLGİLİ ÖNERİLERİMİZİ İLETTİK'

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Türkiye'nin en büyük sorununun 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğunu söyleyerek, "Her gün 1000-1250 kişi sınırlarımızdan geçerek Türkiye'ye girip değişik illere dağılıyor. Bunların durdurulması, bu sayının azaltılması konusunda bazı somut ve yasal düzenleme gerektiren önerilerimiz vardı. Bu önerilerimizi Sayın Genel Başkan'a ve CHP heyetine, TBMM'de üzerinde düşünülmesi için ilettik. Sağ olsunlar; ilgiyle dinlediler, not aldılar. Bazı sorular sordular ve belirli değerlendirmeler yaptık, bu yasal düzenlemelerle ilgili" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNİN 2 BİN YILLIK İŞARETİ'

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'Bozkurt işareti' tartışmalarını değerlendiren Özdağ, "Bu Türk milletinin 2 bin yıldan beri işareti. Bozkurt'la karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar. Bunun herhangi bir siyasi partiyle alakası yok. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türkler de yapıyor bunu, Sibirya'da yaşayan Türkler de yapıyor. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur" diye konuştu. (DHA)