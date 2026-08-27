Özgür Özel’den Malazgirt ve Büyük Taarruz paylaşımı

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Özel, sosyal medya platformundaki hesabından Malazgirt Zaferi’ne ilişkin, “26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ı ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Malazgirt Zaferimizin 955. yıldönümü kutlu olsun” mesajını paylaştı.

Paylaşımında, Büyük Taarruz’un ise milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirten Özel, “Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.