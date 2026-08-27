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Özgür Özel’den Malazgirt ve Büyük Taarruz paylaşımı

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#Özgür Özel#Yeni Parti#Büyük Taarruz
Özgür Özel’den Malazgirt ve Büyük Taarruz paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 07:00

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci ve Büyük Taarruz’un 104’üncü yıldönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Özel, sosyal medya platformundaki hesabından Malazgirt Zaferi’ne ilişkin, “26 Ağustos 1071’de Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ı ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Malazgirt Zaferimizin 955. yıldönümü kutlu olsun” mesajını paylaştı.

Paylaşımında, Büyük Taarruz’un ise milletin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin ilanı olduğunu belirten Özel, “Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. 

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#Özgür Özel#Yeni Parti#Büyük Taarruz

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