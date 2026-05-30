Özgür Özel'den kurultay çağrısı: CHP atama kabul etmez

İşte Özgür Özel'in açıklamalardan satırbaşları:

"Hoş geldiniz sevgili yoldaşlarım. Hoş geldiniz sevgili Ankaralılar... Mübarek Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Bugün buraya bayramlaşmaya kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik. Bugün buraya yeniden birbirimize sarılmaya yeniden umuda sarılmaya dost olmayanlar kararlığımızı göstermeye geldik.

Bugün öfke sözleri değil, umudu yükseltmenin iktidar yürüyüşünü başlatmanın iktidar diye haykırmanın günüdür. Bugün partimiz kurulduğu günden beri tarih boyunca Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el kondu. Kapısı kapatıldı. Genel Başkanları hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı. Ama hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetmedi.



BİR TARAFTA ELE GEÇİRİLMİŞ BİNALAR BİR TARAFTA ÜLKESİNE SAHİP ÇIKAN MİLYONLAR

Tarihte ilk kez kötücül bir akıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar umuduna yani Cumhuriyetin en büyük kazanımı sandığa müdahale etmekte Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına genel başkanı değiştirip atamaya yapmaya kalkmaktadır. Kayyum getirmektedir.



Değerli arkadaşlar meydan alabileceğini aldı, doldu taştı. Bugün ses sitemi güçlü, daha güçlü bir otobüsümüz yok. Bir binamız yok. Paramız yok. Ama başkalarında olmayan bir şey var. Siz varsınız. Bir tarafta ele geçirilmiş binalar, bir tarafta partisine ülkesine sahip çıkan milyonlar var.



Biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra iktidar yapanlarız. Birinci yapanlarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybeden kaybetmeye alışmış CHP değil kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz. Biz seçilmiş CHP'yiz.

Size andolsun ki yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Türkiye'de yıllardır planlanan müesses nizam kendi kurgusunu bozmak istemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi gençleşmeyi hazmedemiyorlar.

Bugün buraya gelenler tarihin doğru tarafında duruyor demek kifayetsizdir. Bugün bu meydan tarihi yazmaya gelmiştir. Bu meydan tarihin ta kendisidir.



MAZBATASIZ GENEL BAŞKAN OLMAZ, DERHAL KURULTAY

Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız genel başkan olmaz. Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Partiyi seçilmiş bir Genel Başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez. Kimse butlan istemiyor. Seçilmiş genel başkan istiyor.

Kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan önce tüm üyeleri çağırın genel başkanın kim olacağına 2 milyon Cumhuriyet Halk Partili karar versin. O sandıktan kim çıkarsa kurultaya o kişinin genel başkanlık adaylığında gidelim. Genel Başkanlık için için seçim istiyorum.

Söz veriyorum ön seçimde yüzde 85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım. Burada tarihi bir fırsat var. Bu kasotan bu türbülanstan Cumhuriyet Halk Partisi iktidara koşarak gidebilir. "

ANITKABİR'E YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Konuşmasının sonunda ise vatandaşlara "Benimle Anıtkabir'e yürümeye var mısınız?" diyen Özgür Özel, beraberindekilerle birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüşe geçti.