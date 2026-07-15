Özel’den Kılıçdaroğlu’na rest: Yarışalım kaybeden CHP’yi salsın

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

MİLLET UMUDU YENİ PARTİDE ARIYOR

“Bir yandan ‘Efendim yeni parti kurulur mu, efendim kurulmasın nereye gidiyorsunuz? Niye gidiyorsunuz? Anlayamadım.’ Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi. Hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, kendini altı yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın, eline verilen delege, ki 500 tanesi o seçimde oyu bana değil sana vermiş. İnsan bundan bir şey anlar ya. O seçimde, ‘İradesi sakatlandı’ dediğin seçimde sana oy veren 500 delege imza vermiş, ‘Gel kurultayı yenileyelim’ diye. Ona yok. ‘Ben kurultay yapmayacağım. Yaparsam eylülde başlayacağım, nisana kadar sallayacağım. Erken seçim olursa AK Parti’ye böyle yakalanacağım, bütün umutları kaybettireceğim.’ Ondan sonra, ‘Ya yeni parti niye konuşuluyor, hiç anlamıyorum’. Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudu yeni partide arıyor.

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SAYIN KILIÇDAROĞLU...

Görüyorum ki ‘Ben aday olmam. Aday gösterilirsem olabilir’ falan lafları yeniden geri gelmiş. İlk kez Sayın Kılıçdaroğlu size bu kürsüden, ki bu kürsüde siz görev yaptınız, konuştunuz. Madem ki partilisin, madem ki bölünmek istemezsin, madem ki bölünme olursa AK Parti‘ye yarayacak diye, sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun. Buradan açıkça söylüyorum, açık açık. İster 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım ve 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle ikimiz Genel Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP’yi salsın. Kaybeden siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum. Yüzde 90’ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum.

Butlan kararının üzerinden tam 54 gün geçti. İmzaları verdik, üstünden bir ay geçti, hiçbir şey söylemeyip üstüne yatıyorlar. Diğer yandan dosyayı Yargıtay’a göndermediler. Bir aydır bir düğmeye basacak mahkeme başkanı, basmıyor. Dikkat, kararı alan, kararı Yargıtay’a yollamamaya çalışıyor.”

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AP’NİN KARARINI LANETLİYORUZ

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin olarak alınan ve iğrenç ithamlar la, ‘haksız’ demiyorum, iğrenç ithamlarla harekât ordumuzu lekelemeye çalışan kararı CHP olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz’

KURULTAY İÇİN ÇAĞRI HEYETİ İSTENDİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla olağanüstü kurultay için imza veren delegeler, imzaları işleme konulmadığı gerekçesiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dilekçede, üç kurultay delegesinin olağanüstü kurultayı toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi istendi. 833 kurultay delegesi adına yapılan yazılı açıklamada, “Olağanüstü kurultayın toplanması, parti yönetiminin tercihine bırakılabilecek siyasi bir takdir konusu değil; kanunun, parti tüzüğünün ve kurultay delegelerinin bağlayıcı iradesinin gereğidir” denildi. Dava dilekçesinde de görevlendirilecek üç kurultay üyesine, olağanüstü kurultayın yer, gün, saat ve gündemini belirleme, çağrı ve ilan işlemlerini yapma gibi yetkiler istendi.

ÖZEL KÜRSÜDE

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında bir kez daha kürsüdeydi. (Günsu ÖZMEN / ANKARA)





Özgür Özel, dün Ankara Güvenpark’ta eşit özlük hakları için eylem yapan şehit er yakınları ve er gazilere destek verdi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

ANKARA