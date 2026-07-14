Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı

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CHP Grup Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, geçen hafta Eskişehir, Adana ve Niğde'deki programlarına ilişkin faaliyetlerini aktardı, değerlendirmelerde bulundu.

"Salonlara hapsolanlara, siyaseti masa başında yapanlara, sokağa çıkmayan, çıkamayanlara sesleniyorum" diyen Özel, "Milletimizde korku, teslimiyet yok, inanç, azim, kararlılık var. Millet ayaktadır. Halkın, coşkun akan selinin karşısında tarih boyunca hiçbir güç durmadı, şimdi de duramayacak. Belki makamlarımız, şatafatlı sahnelerimiz yok. Bazen bir bankın, bazen bir sandalyenin üzerindeyiz ama hepimizin içi rahat olsun ki hepimize müjdeler olsun ki biz milletimizin gönlündeyiz." ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden bazılarının yakınlarının, Bolu'dan Ankara'ya "adalet" yürüyüşü başlattığını anımsatan Özel, acılı ailelerin mücadelelerinin yanında olduklarını söyledi.

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Yangına ilişkin gerçek sorumluların cezalandırılmadığını savunan Özel, "Bir gün gelecek Cumartesi Annelerinin de Kartalkaya'da, Soma'da, Ermenek'te ne kadar toplumun içini yakan bu sistem içinde, kendini kurtaran ve onları kurtaranlar hesap verecek. Adalet yerine gelene kadar bu mücadele bizim mücadelemiz olarak sürecek." diye konuştu.

Özel, bazı şehit aileleri ile gazilerin Ankara'daki Güvenpark'ta özlük haklarının iyileştirilmesi için oturma eylemine başladığını ifade ederek, şehit yakınları ve gazileri desteklemek, hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla son 2 yıl içerisinde 18 ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti. Özel, "Kanun teklifleri Milli Savunma Komisyonu ve ilgili komisyonlarda bekliyor. O teklifler yasalaşırsa şehit ailelerinin, gazilerin hiçbir sorunları kalmıyor." dedi.

Özel, TBMM Genel Kurulu tatile girmeden söz konusu kanun tekliflerinin yasalaşması için Mecliste grubu bulunan diğer partilerle görüşeceklerini söyledi.

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AP'de kabul edilen Kıbrıs Türklüğüne ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik karara tepki gösteren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kahraman ordumuz TSK, bizim onurumuzdur. AP'de Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin alınan ve iğrenç ithamlarla harekat ordumuzu lekelemeye çalışan kararı CHP olarak en sert biçimde kınıyoruz, reddediyoruz ve lanetliyoruz. Yıllarca ağır zulümlere uğrayan, soykırıma varan katliamlara maruz bırakılan, bütün çabalara rağmen barışın sağlanamadığı yerde Karaoğlan'ın, rahmetli Ecevit'in, o günkü Başbakan Yardımcısı rahmetli Erbakan'la birlikte ordumuzu Kıbrıs'a yollamasıyla, Kıbrıs'ta hem hava indirme tugayının hem çıkartma filolarının başarılı operasyonlarıyla Kıbrıs'ı işgal etmek için değil barışı sağlayacak kadar ilerleyip duran, o gün Ecevit'in müjdelediği gibi adaya savaşa değil barış için giden, Türk tarafına da Rum tarafına da barışı getiren, gerekirse can veren ama bugüne kadar en ufak savaş suçuna varacak bir ithamla dahi karşılaşmamış, halen ölenlerine Allah'tan rahmet dilediğimiz, dimdik ayakta duran o tertemiz pırıl pırıl Kıbrıs gazilerimize atılmaya çalışılan bu iftiranın karşısında tüm gazilerimizi ve şehitlerimizin ailelerini CHP grubu olarak minnetle kucaklıyoruz, ellerinden öpüyoruz."

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Özgür Özel, Osmaniye'de tamir etmeye çalıştığı traktörün hidrolik aksamına sıkışarak hayatını kaybeden Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Mehmet Kesme'ye Allah'tan rahmet dileyerek, yıl içerisinde 21 MESEM öğrencisinin çalıştığı iş yerlerinde yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Türkiye'nin yüzde 32'lik enflasyon oranıyla Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada yer aldığını kaydederek, iktidarın ekonomik programı ile vergi sistemine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Yoksulluk sınırının 116 bin 500 lira olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Dört kişilik bir ailede herkes asgari ücretle geçinse aldıkları maaşın toplamı 112 bin lira. Dört kişilik bir ailede herkes gece gündüz çalışacak fabrikada ama halen daha yoksulluk sınırının altında kalacaklar. Böyle bir düzenin içinde yaşıyoruz. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Dünya tarihinin en büyük vefasızlığı. Yıllarca çalış, çabala, dirsek çürüt, ellerin nasırlansın, gözlükler büyüsün, kulaklar duymasın, 'Sen geç, rahat et' dendiği gün 20 bin emekli maaşı. 'Düzeltelim' diyoruz, sadece enflasyonun, o da TÜİK'in enflasyonunun bu yıl içindeki kemirdiği kısmı verip, '23 bin 500 ile bundan sonraki 6 ay geçinsin' diyorlar."

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İktidarı eleştiren Özel, "Artık millet kurtuluşu sizde görmüyor. Milletin kurtuluşu gördüğü tek bir yer var, o da seçim sandığıdır, CHP'nin iktidara yürüyüşüdür, seçilmiş CHP'dir." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, partisinde 2023'te hep birlikte büyük bir değişimi gerçekleştirdiklerini ve yapılan ilk seçimde CHP'yi 47 yıl sonra ilk kez "birinci parti" yaptıklarını söyledi.

O günden bu yana demokrasi dışı saldırıların hedefi olduklarını savunan Özel, "Biz, kaybeden değil kazanan CHP'yiz. Biz, kaybetmeyi reddeden CHP'yiz." diye konuştu.

Özel, bugüne kadar toplam 34 CHP'li belediye başkanına operasyon düzenlendiğini, şu anda 24 belediye başkanının tutuklu olduğunu anlatarak, "yapılan operasyonların büyük bölümünün İstanbul'da talimatlı bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini" iddia etti.

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına değinen Özel, Güner'in bu süreçte polislere yardımcı olduğunu söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyin içinde yeni belediye başkanı olup da önceki dönemden devam eden çöp ihalesi yeniden yapıldığında biri, şüpheli şekilde belirlenen maliyetin yüzde 1'in de altında, yüzde 0,41 ile tahmin etmesinden şüphelenip, o ihaleyi iptal etti. 2 ay sonra yenisini yaptı, ihale 4 milyon lira daha aşağıya, belediyenin karına sonuçlandı. Bunu şikayet etmişlerdi. Müfettiş baktı ve 'olumlu' yazdı. Teftişe Sayıştay geldi, raporuna 'ihalenin iptalinde kamu kararı görülmüştür' notunu yazdı. Birileri bu ihalenin iptalini, Ankara'da bir şey olmuyor, İstanbul'a bildirdi. İstanbul'dan biri dosyayı aldı, önce kendi geldi, sonra dosyayı açtı. İstanbul'dan bir başsavcı vekili Ankara'ya dosyayla birlikte geliyor, Hüseyin'in yaptığı bu işi bu boyutta ele alıyor. Sorulan, basına yapılan serviste 'rüşvetler, onlar bunlar' havalarda uçuşurken dün gördük ki Allah'a şükür bu konuşulanın dışında hiçbir şey yok."

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davaya değinen Özel, davanın son duruşmasında yaşananlar nedeniyle mahkeme başkanını eleştirdi.

Özel, istinafın CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik kararının üzerinden 54 gün geçtiğini, o günden bu yana 21 il dolaştıklarını anlattı.

İstinafın, "mutlak butlan" kararını tedbirli olarak vermesinin partisinin olağanüstü kurultaya gitmesine engel teşkil ettiğine yönelik değerlendirmelere değinen Özel, konunun uzmanlarının derhal kurultay yapılmasına dair görüş bildirdiğini aktardı.

"MİLLETİN UMUDUNU BURADA TÜKETİRSEN, MİLLET UMUDU YENİ PARTİDE ARIYOR"

Özel, parti delegelerinin, olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayıp teslim etmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen buna yönelik bir işlem yapılmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Özgür Özel'in liderliğinde yeni parti kurulacağına" ilişkin iddialara yönelik değerlendirmesine değinen Özel, halkın farklı kesimlerinden insanların kendisine kurulacağı iddia edilen parti hakkında sorular sorduğunu aktardı.

Özel, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "'Ben kurultay yapmayacağım, yaparsam Eylül'de başlayacağım, Nisan'a kadar sallayacağım, erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım, bütün umutları kaybettireceğim...' Ondan sonra, 'yahu yeni parti niye konuşuluyor, hiç anlamıyorum....' Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudu yeni partide arıyor." sözlerini sarf etti.

Bu sırada salonda Kılıçdaroğlu'na yönelik "hain Kemal" şeklinde slogan atılması üzerine Özel, "gerek yok" ifadesini kullandı. Özel, ömrü boyunca kendisinden önceki genel başkanlarına bir kez bile kötü kelime söylemediğini belirtti.

Partisinden 50 bin üyenin istifa ettiğini bildiren Özel, CHP'nin 1 milyon 950 bin üyesinin bulunduğunu anlattı.

"Bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, son sahibi ne benim ne sensin." diyen Özel, şöyle devam etti:

"Madem ki partilisin, bölünmek istemezsin, 'bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak' diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun... Buradan açıkça söylüyorum, ister 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle ikimiz tüm üyelerle Genel Başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın, siyaseti bıraksın. Sayın Kılıçdaroğlu çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum, ikimiz 2 milyon üye ile yarışalım, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Bu aziz milletin ve bu aziz emanetin önünde tarihi çağrımı yapıyorum, 2 milyon üye ile yarışalım, yüzde 90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum. Siyaset, 'bilmiyorum, duymuyorum, konuşmuyorum' diyerek değil, iddia ile olur. 'Partiyi birinci parti yapmazsam siyaseti bırakıyorum' demiştim, yaptım. 'Yüzde 90 oy almazsam siyaseti bırakıyorum' diyorum. Kazanmak, galibiyet iddia işidir, ortaya koyuyorum. Buyursunlar bekliyorum."