Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu yorumu: Kayyumluğu kabul etmez

CHP, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kurultay davasının görüleceği 15 Eylül’den önce kritik bir haftaya girdi. CHP yarın 102’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacak. CHP Genel Başkanı Özel, yöneticiler ve milletvekilleri, “Kuruluş Haftası” ilan edilmesi nedeniyle 4 Eylül’den beri Ankara’da bilim, kültür, sanat ve spor programlarına katılıyor.

CHP Lideri, iptal davaları nedeniyle gerilim yaşadığı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile son dönemde TBMM’deki cenaze törenlerinde yan yana gelmişti. Özel’in, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde 4 Eylül’de “CHP Programları Sergisi”nin açılışına davet ettiği açıklandı. Kılıçdaroğlu, bu törene ve sonrasında Program Çalıştayı açılışına katılmadı.

TEKİN’E RANDEVU VERMEDİ

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi konusunda Sözcü gazetesine konuşan Özel, “Kemal Bey’i partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız” dedi. Özel, İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan eski milletvekili Gürsel Tekin’in de Kılıçdaroğlu’ndan randevu istediğini açıkladı.

Özel’in verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Tekin’in randevu talebine karşılık vermedi. CHP Lideri, “Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var” görüşünü dile getirdi.

15 EYLÜL DURUŞMASI

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi de, 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin davada 15 Eylül’de bir karar açıklayacak. CHP’de Kılıçdaroğlu’na yakın isimler 15 Eylül’den sonraki gelişmelerde bu kararın belirleyici olacağına işaret ediyor. Mevcut CHP yönetimi, mahkemenin olası “mutlak butlan” (tümden geçersiz) kararıyla göreve çağrılacak eski yönetimi de “kayyum” kabul ediyor. Kurultayın iptalini isteyen davacılar ise eski yönetime devir yapılmasının “kayyum” anlamına gelmediğini savunuyor.

CHP yönetimi ise, bu haftaki kuruluş etkinliklerinin ardından, 15 Eylül’deki duruşmanın arifesinde 14 Eylül’de miting için partilileri Ankara’ya çağırdı.

DOSYALAR ANKARA’DA

CHP yönetimince 21 Eylül için alınan olağanüstü kurultay kararının geleceğini de 15 Eylül’deki mahkeme kararı etkileyebilecek. Ankara’da mahkeme, “mutlak butlan” gibi kesin bir karar verebileceği gibi, İstanbul mahkemesinde olduğu gibi “ihtiyati tedbir” niteliğinde ara bir karar da verebilir. İstanbul’daki il kongresindeki usulsüzlük iddialarına bakan mahkemelerin dosyaları ana kurultay davasına bakan Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ulaştı.