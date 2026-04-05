Özgür Özel'den Hristiyan dini liderlere 'Paskalya' tebriği

#Özgür Özel#Paskalya Bayramı#CHP
Özgür Özelden Hristiyan dini liderlere Paskalya tebriği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 19:59

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hristiyanların Paskalya Bayramı nedeniyle Hristiyan cemaatinin ruhani liderlerini telefonla arayarak tebriklerini iletti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; CHP lideri Özel; Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Ermeni Katolik Patriklik Yöneticisi ve Ruhani Lideri Vartan Kirakos Kazancıyan ve Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili ve Ruhani Reisi Orhan Çanlı'yı telefonla arayarak Paskalya Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu.

'KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ'

Ayrıca sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, "Hristiyan yurttaşlarımızın ve tüm Hristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutluyorum. Farklılıklarımızla bir arada, daha adil, daha özgür bir düzende, herkesin kimliğini ve inancını şerefi sayarak, kardeşçe yaşayacağız" ifadelerini kullandı. 

#Özgür Özel#Paskalya Bayramı#CHP

BAKMADAN GEÇME!