Özgür Özel’den erken seçim çağrısı: Ekonomik krizi bitirmeye talibiz

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şu mesajları verdi: “Üç hafta önce bu kürsüde uyarmıştım. Ertesi gün eşel mobil sistemini dörtte üç oranında, yani fiyat artışının yüzde 75’i ÖTV’den ve yüzde 25’i vatandaş tarafından karşılanacak, gelen artışın dörtte biri pompaya yansıyacak şekilde bir düzenleme yaptılar. Eğer eşel mobil sistemine geçmeselerdi, 96 lira olmuş olacaktı. Bugün sabah da 104 liraya uyanmış olacaktık. Ama kötü haber ÖTV bitti. O yüzden dünden itibaren ham petrole gelen zam doğrudan pompa fiyatına yansıtılmaya başlandı.

BEN DE DAVA AÇACAĞIM

(Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığı iddiaları) Hatırlayalım, 16 tane, her birinin ID numarası burada sizlerle paylaşıldı. Bu ID numaraları, bu 16 taşınmazın bu zamanda ya da çok yakın bir geçmiş zamanda kendisine ait olduğunu doğruluyor. Bakın yalanlayan yok. Sadece bir tapu kaydı gösteriyor. ‘Dört tane var elimde’ diyor. Varsa 16 tapunun ID’lerine ilişkin bir itiraz, duyalım. Bunlar yok. Ne var? ‘Dava açacağım’ demek var. Açılmış bir dava yok. İyi haber şu. Ben de dava açacağım. Hazırladım, açıyorum.

Haberin Devamı

HAKSIZLIĞIN DA BİR SINIRI VAR

(İBB davası) 12 kişiye talep edilen ceza, yattığı süreden daha az. 11 kişi var üst sınırdan ceza alsa açık cezaevine nakledilmesi lazım. Silivri’de tutamaz. Toplam 23 kişi bu gece yatacaklar ya orada, yattıkları bir gece bile hak ihlali onlara. Bu kadar haksızlığın, vicdansızlığın, insafsızlığın artık bir sınırı var. Bunları yapanların ödüllendirildiği, bunları çekenlerin halen daha içeride tutulduğu bir Türkiye’de huzur olmaz, barış olmaz, kardeşlik olmaz.

ÜLKEYİ BARIŞTIRACAĞIZ

Biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye, ülkeyi barıştırmaya, kucaklaştırmaya, terörsüz ve demokratik bir Türkiye’yi yönetmeye, darbeci anlayışı bu topraklardan söküp atmaya, ekonomik krizi bitirmeye talibiz. Bölgesinde Türkiye’yi yeniden saygın, sözü dinlenir bir ülke yapmaya, Batı ittifakının bir parçasıyken Rusya’yla da iyi komşuluk ilişkileri kurabilecek diplomatik beceriyi tekrar hayata geçirmeye talibiz. Buradan Erdoğan’a çağrımdır. Derhal 1.5-2 ay içinde milletin önüne sandığı koy, geleceğe güvenle bakacak bir iktidarı kuralım. Millet yetki veriyorsa sana, benim de başım üstüne. Ama artık zorla, haksızca ve zorlamayla iktidarda kalıp bu ülkeyi felakete sürüklemek doğru değildir.”

Haberin Devamı

SAVAŞA TARAF OLMAMALIYIZ

İran savaşı artık uzak bir mesele değil. Etkileri ekonomimize, güvenliğimize geldi. Taraf değiliz, olmamalıyız. Ama etkileniyoruz. En kötüsüne hazır olmak lazım. Edilgen tarafsızlıktan dirençli, etken bir tarafsızlık pozisyonuna ilerlemeliyiz. Güçlü bir ordumuz var ancak çok da eksikleri var. Türkiye’ye üç farklı balistik füze atıldı, hedef alındı. Birincisi kaza ve hata olabilir. İkincisi, tahammül edilemeyecek bir tesadüftür. Ama üçüncüsü diplomaside ‘Verdiğim mesajı alıyor musun’dur. Bu mesajı İran mı yolluyor? Yoksa başkaları ‘Hava savunman yok, bana muhtaçsın’ mı diyor? Bu değerlendirilmeli.

ÜLKER TARHAN YENİDEN CHP’DE

Haberin Devamı

12 yılın ardından yeniden CHP’ye katılan Emine Ülker Tarhan’a, Özgür Özel parti rozetini taktı. Rozetin takılmasının ardından Tarhan, kürsüde kısa bir konuşma yaptı.



