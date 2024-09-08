Özgür Özel’den Erdoğan’a ‘süre’ şartı: ‘6 ay kala erken seçim’e biz yokuz

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TÜZÜK değişikliğinin ardından parti programının önhazırlıkları için çalışmaya devam eden 20’nci Olağanüstü Kurultay’da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Bu iktidar kendisine oy verenleri dahi pişman etti. Bize oy verenlerin ise bir pişmanlığının olmadığı yapılan bütün araştırmalarda görülüyor. Şu durumda bizim CHP olarak ‘Geçim olmazsa seçim olur’ dememiz boşa bir laf değildir.

CESARETİNİZ VARSA...

Erken seçim konusunda seçimin ertesi günü yüzde 25’lerde olan beklenti, dün ve evvelsi gün gelen iki anket şirketinin sonuçlarında yüzde 50’yi geçmiştir. Bu şartlar bize artık adım adım sandığı getirecektir. Milletin canına oku, 4.5 sene yoksul bırak, aç bırak, işsiz bırak, zulmet, hapiste tut; 6 ay kalmış, 8 ay kalmış, 1 sene kalmış ‘Hadi seçimleri yenileyelim.’ Biz orada yokuz. Bunun için şunu söylüyoruz; gelecek sene kasım ayı Erdoğan’ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder, millet aç, sefil, yoksul, işsiz ve mutsuzken 2.5 yıl daha durursa, asla bir daha aday olamaz. Ama 2.5 yılı geçirmeden ‘Ben kendime güveniyorum, çıkarım’ derse biz Meclis’te gelecek sene kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya, bu milletin karşısına çıkmaya, bu yönetime son vermeye hazırız. Eğer cesaretiniz varsa kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya, bizim karşımıza çıkmaya, bu millete ‘Gel bakalım seni kim yönetsin son kararını ver’ demeye varsanız CHP buradadır.”

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TEĞMENLER YANITI

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kılıçlı yeminle ilgili açıklamalarına da sosyal medyadan cevap verdi: “8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır.”

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YAVAŞ’TAN KÜRSÜ SİTEMİ

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağı bilgisinin kendisine bir saat kala haber verildiğini belirterek, “Ben de Ekrem başkanım gibi güzel bir konuşma yapmak isterdim. 14 büyükşehir belediye başkanından ikisini konuşturursanız, fitne ateşine odun atmış oluyoruz” diye sitem etti. İmamoğlu da bu siteme “Bilsem konuşmamı yere atar, yerimde otururdum başkanım” yanıtını verdi. Özel ise “İki gözümüzden biri kurumuş birisi yaşarmış. İkisini birbirinden ayıramam. Kusurumu affetsinler” dedi.

SÖZ VERDİ: YETKİLERİ İSTİSMAR ETMEM

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Özel, “Bu tüzüğün hiçbir maddesini örgütümüzün aleyhine, örgütteki emeği olan bir kişinin aleyhine, tarafımıza atfedilen yetkileri istismar etmeyeceğimize söz veriyorum” dedi.

CHP, “İkinci Yüzyılda Değişim Kurultayı” başlıklı 20’nci Olağanüstü Kurultayı’nda 900’ün üzerinde oyla kabul edilen, parti içi kuralları düzenleyen tüzüğünde 25 maddelik köklü değişiklikler yaptı. CHP’nin yeni tüzüğünden bazı ayrıntılar şöyle:

- KONTENJAN DAĞILIMI: Milletvekili seçimlerinde Genel Merkez yönetimi 90 sırada kontenjan kullanacak. Bunlardan 30’u il örgütüne, 30’u gençlik ve kadın kollarına, 30’u mevcut vekillere ayrılacak. Gençlik ve kadın kotasından en az 8’i garanti sıralara yerleştirilecek. Kontenjan adayları her seçim çevresinde yüzde 15’i aşamayacak. Yani en fazla İstanbul’da 15, Ankara’da 6, İzmir’de 5 sıra kontenjan olacak.

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- 3 DÖNEM KURALI: Milletvekilleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri en fazla üç dönem üst üste görev yapabilecek. Ancak 2.5 yılı tamamlamadan erken seçim olursa milletvekili için bu “dönem” sayılmayacak. Önseçimle, taban gücüyle gelenlerde sınırlama olmayacak. Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevresinde yarışmayı kabul edenlere dönem kuralı uygulanmayacak.

- HER KADEMEYE ENGELLİ: İlçe yönetiminden Parti Meclisi’ne kadar her kademede en az bir engelli partiliye yer verilecek. Milletvekili listesinde de en az bir seçim çevresinin ilk sırasında engelli aday olacak.

- GÜÇLÜ GENEL SEKRETER: Sosyalist gelenekte olan ancak CHP’nin son dönemlerinde terk edilen “güçlü genel sekreterliğe” dönülüyor. Yeni yetkilerle CHP Genel Sekreteri, MYK’da ‘eşitler arasında birinci’ konuma yükseldi. Genel Sekreter, MYK protokolünde ilk sıraya taşındı. Şu anda bu görevde Selin Sayek Böke bulunuyor.