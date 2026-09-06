Özgür Özel’den: Emeklilere zam sözü

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trakya ziyaretleri kapsamında Edirne ve Kırklareli’nde açıklamalarda bulundu. Edirne’de Restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi’ni gezen Özel, ardından vatandaşlarla sohbet etti. Cami çıkışında kendisine ikram edilen Edirne tava ciğerinin de tadına bakan, ardından da Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Veda Edirne Emekli Evi’nin açılışını yapan Özgür Özel, vatandaşlara konuştu.

VEFASIZLIĞA SON VERECEĞİZ

En düşük emekli maaşının 39 bin lira olması gerektiğini söyleyen Özel, “Biz geldiğimizde ilk dönem en düşük emekli maaşı bir asgari ücret olacak, bir sonraki döneme kadar 1.5 asgari ücrete çıkacak, hiç yolu yok. Bugün Edirne’deki emekliler ‘İş bulsam çalışırım’ diyor. Bu büyük vefasızlığa meydan okuyoruz ve Türkiye AK Parti’nin kara düzeni bitip Yeni Parti’nin size yakışan yeni düzeni kurulduğunda size yapılan bu vefasızlığı tam tersine çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

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BÜTÜN OTOYOLLARI DEVLETLEŞTİRECEĞİZ

Özel, ‘özelleştirme’ tartışmalarına da değindi: “Dün akşam Resmi Gazete yayınlandı. Erdoğan imzasıyla 2 köprü ve 8 tane devlet otoyolunun özelleştirilmesine karar verildi. Ben bunu aylar önce söyledim, sustular. Yalanlamadılar, şüphelendik. Sonra yabancıların gelip, köprülerde inceleme yaptığı, otoyollarda ölçüm hesap kitap yaptığı ortaya çıktı, sustular. Bir kelime cevap vermediler. Dün gece sessiz sedasız Erdoğan imzayı attı. Şimdi bu özelleştirmeyle ucuz otobanların hepsi 5 kat pahalanacak. Bu özelleştirmeyle, İstanbul’daki birinci ve ikinci köprü, şimdi 50 lira, en az iki kat, iki buçuk kat pahalanacak. Çevre yolları da özelleştirmeye alınmış, bunlar da paralı olacak. Özelleştirmeye aldıklarından o ucuz paralarla devlet 700 milyon lira para topluyor. Şimdi bunlar burayı 3 milyar, 3.5 milyar, 4 milyar peşin para verene 25 yıllığına verecekler. Adam gelecek 5 kat zam yapacak. Verdiği parayı bir iki yılda çıkaracak, sonra 23 sene sırtımızdan haraç alacak. Buradan Erdoğan’a sözüm şu; seçim kazanmak için para lazım, çaresizsin onu görüyorum. Seneye geleceğiz, iktidara geleceğiz. Bütün otoyolları devletleştireceğiz.”

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TUTUKLAMALARA TEPKİ

- Tutuklamalara tepki gösteren Özel, “1970’lerde rahmetli Türkeş’i, Erbakan’ı, Ecevit’i, Demirel’i, dördünü birden eleştiren karikatürler, yılın karikatürü seçilirdi. Bugün küçük bir ima Cumhurbaşkanı’na hakaret sayılıyor. Bu özgüvensizliktir. Bu iktidarın kendine güvenmemesidir. Ve biz Türkiye’de artık Erdoğan’ın bu kadar çok yasağıyla nasıl mücadele edeceğimize Yeni Parti olarak karar verdik. Biz de iktidarımızda yasakçı olacağız. Bizim iktidarımızda yasaklar yasak olacak. Erdoğan’ın getirdiği bütün yasakları yasaklayacağız” diye konuştu.