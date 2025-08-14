Özgür Özel’den Çerçioğlu yorumu: Yeni bir faza geçtik

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski milletvekili Aykut Erdoğdu, gazeteci Fatih Altaylı ve bazı CHP’li bürokratları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, özetle şunları söyledi:

İÇERİDE BU KADAR MERT ADAM VARKEN

“(Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddialarına ilişkin soru) Aziz İhsan Aktaş’ın Türkiye’de en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, birinci belediye Aydın. Ben ‘Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı belediye başkanlarını alın içeri tıkın’ demem. Bir suç varsa ihalede Sayıştay bakar, suç duyurusunda bulunur, yargılanır. Siz Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı herkesi CHP’liyse suçlu, değilse dokunulmaz kabul ettiniz. Yüzde 13’ü ile biz, 87’siyle AK Parti çalışmış. Şimdi yeni bir fazdayız. Özlem Çerçioğlu’na gidip şunu söylüyorlar, ‘Aziz İhsan Aktaş’la çalışmışsın, ya içeri atıl, ya gel partime katıl.’

Olay bundan ibarettir. Özlem Çerçioğlu, suçsuz olduğunu iddia edip, bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken, bu mertliği gösteremeyip... Böyle mi alacaksın Aydın’ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın’ı. Kilis’i almışım ben, Kastamonu’yu almışım, Kırklareli’yi almışım, Kırıkkale’yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın’ı?

Kütahya Belediye Başkanı, Aziz İhsan Aktaş’la çalışıyor, onun dosyası Kütahya’da. Bizimkilerin hepsi burada. Aydın’a da aylardır ucundan gösteriyorlar. Onu, bir de dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını. O jant firmasının cart diye iflası ne duruma gelecek göreceğiz. Günlerdir Aydın’daki bütün belediye başkanlarımıza, ‘Gel beraber gidelim, gel beraber gidelim.’ Efeler İlçe Başkanı’na, ‘Attır kendini partiden. Bahanen olsun.’ İnat ettim, atmadım o namussuzu partiden. Sırf bahane vermemek için.

KEMAL BEY İLAN ETMİŞTİ

(Özlem Çerçioğlu) İlk ilan edilen belediye başkanı’dır. Neden? Kemal Bey’in sözünü çiğnememek için. Aydın’ı alacak CHP’li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti. Dedim ki ‘Kimseyi, Kemal Bey’in ilan ettiği hiçbir belediye başkanını göstermemezlik yapmayız.’ Bizim o mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Haydi bakalım bundan sonrasını görelim. ‘Ya içeriye tıkıl, ya AK Parti’ye katıl’ formülüyle Çerçioğlu yarın AK Parti’yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma, olmaz olsun AK Parti’nin kara düzeni.”

SAAT 12.00’Yİ BEKLE

ÖZEL, dün akşam da İstanbul Bayrampaşa’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde konuştu. Bugün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde açıklama yapacağını duyuran Özel, özetle şunları söyledi: “Bana soruşturma açmış. Bak Adalet Bakanı, yarın ilan ediyorum. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Yarın (bugün) 12.00’yi bekle. Tayyip Bey, hani ‘turpun büyüğü heybede’ diyorsun ya... Heybede tutmayacağım. İmzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Yarın AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyesi. Siz hani bizden yarın (bugün) belediye başkanı çalacaksınız ya yarın (bugün) öğlen 12.00’de göreceğiz bakalım yüzünüz kaça çalacak? Ne çalacak göreceğiz.”

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIK SÖZLERİ

CHP Lideri Özel, Ekrem İmamoğlu’nun “Resmi adaylığım engellenirse, yerine başka bir aday çıkar” sözlerine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: “Aksi nasıl düşünülebilir? Aday gösterilebilmesi için en büyük mücadele verilecek. Çünkü aday, benim adayım değil. Partinin adayı değil. 15.5 milyon kişinin 23 Mart’ta sandık başına giderek gösterdiği adayımızdır. Sonuna kadar aday olabilmesi için mücadele verilecek. Dediği gibi aday gösterme günü geldi, diplomayı vermedi yamyamlar. Ne yapacaksın? Bunları kim yeniyorsa, arkasında hep beraber birleşeceğiz, ben dahil, Ekrem Bey dahil, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, bütün demokratlar. AK Parti’nin kara düzeni bitecek.”

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASI

“(MHP Lideri Bahçeli’nin uzayan dava süreçlerine ilişkin ‘Türkiye bunlardan süratle kurtulmalı’ sözlerini Ekrem Bey’le görüşmenizde değerlendirdiniz mi?) Ekrem Bey de benzer düşünüyor. O da bu şartlar altında Sayın Bahçeli’nin yapmış olduğu uyarının zaten vicdana uygun, akla uygun, hukuka uygun olduğunu söylüyor. Çünkü hukukun temel prensibidir. Bir kere tutuksuz yargılama temel prensip. İkincisi bir an önce iddianame ve hızla yargılama temel prensip.”

İBB BORSASI BELGELERİNİ TESLİM EDİYORUZ

ÖZGÜR Özel, “İBB borsası” iddialarını da şöyle sürdürdü: “Geçen çarşamba Tuzla’da açıklamıştık. Ve sonra da dedik ki HSK’ya başvuracağız. İki hafta önce HSK’ya zaten başvurmuştuk ama Tuzla’da açıkladıklarımız için yeni bir başvuru yapacağız. Söylediğimize yordukları bir ailenin tamamını gözaltına aldılar. Ve oğullarını dün öğlen saatlerine kadar tuttular. Serbest bırakıldı. Çünkü hiçbir suçu, günahı yok. Suç ona karşı, babasına karşı işleniyor. Ama o bırakılana kadar elimizdeki evrakı tuttuk ki, HSK’dan savcılığa gidip de orada bir haksızlık yapılmasın diye. Sözlerimi bitirdiğim anda arkadaşlarımız HSK’ya başvuruyu yapıyorlar. HSK başvurusundan sonra da başvuru yapan arkadaşım dosyanın içeriği hakkında bilgi verecek. İBB borsasıyla ilgili şu anda geçen hafta bahsettiklerimizin önemli bir kısmının bütün dökümlerini, bilgilerini, belgelerini teslim ediyoruz. Adalet Bakanı’nı göreceğim, HSK’ya seçilen üyeleri göreceğim. Bakalım siz hakikaten hâkim misiniz, savcı mısınız, kurul musunuz? Ak Toroslar çetesi ayakta oldukça Türkiye’de kimseye huzur yok. Ve bu müdahale CHP şahsında, CHP’nin kurumsallığında değil, siyaset kurumuna had bildiriyor. Diyorlar ki istediğimizi alırız, istediğimizi salarız.”