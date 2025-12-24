Özgür Özel’den bütçe performansı yorumu: Grubum iktidara hazır

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şu mesajları verdi: “Allah kimseyi ‘Verin yetkiyi’ deyip yetkiyi alıp da sonra yaptığı bütçeyi Meclis’te savunamayacak bir hale getirmesin. Ben, Meclis grubumuzun performansından memnunum. Neden memnunum? İktidara hazırlar. Ben, AK Parti’nin performansından da çok memnunum. Doğruya doğru, muhalefete hazırlar. Artık karşımızda bir iktidar partisi yok. Müstakbel bir muhalefet partisi var. Mevcut iktidar fikren ve zikren iktidardan düşmüş, ana muhalefet fikren ve zikren iktidara oturmuş, iktidarın değişimi fikren ve zikren gerçekleşmişken fiilen değişimi için de millet sandığa gün saymaktadır.

AK PARTİLİ SEÇMENE

AK Partili olabilirsin, MHP’li olabilirsin, başım gözüm üstünesin. Ben, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veren seçmene hiçbir şey demiyorum. Ama şunu bilsin artık. Senin için oy vermekse, oyu alanın işi de o oyu verene hürmet etmektir. Kim diyorsan, o yönetecek. Siz, Tayyip Bey’e yönetsin diye oy vermediniz mi? Yönetiyor. Siz, İstanbul’da bir başkasına, Ekrem İmamoğlu’na oy verdiniz, yönettirmiyor. Bu oyunun kuralı, bu tarafa demokrasi bu tarafa otokrasi olabilir mi? Bir maç sadece bir takım kazanırsa oynanabilir mi? Hakem senin takımının formasıyla sahneye çıksa kazandığın maça sevinebilir misin?

HANS 15 AY, HASAN 99 AY

Çok basit bir hesap. Aynı araba Almanya’da da satılıyor, Türkiye’de de satılıyor. Almanya’daki fiyatı 31 bin Euro, Türkiye’deki fiyatı 2.5 milyon lira. 31 bin Euro Türkiye’de 1.5 milyon, ama bizim vergiler yüzünden 2.5 milyon liraya satılıyor. Bir Alman asgari ücretli var Hans. Bir de bizim asgari ücretli var, Hasan. Aynı arabayı almak için Alman asgari ücretli Hans, 15 ay çalışıyor. Bizim Hasan’ın bu para için yemeden içmeden 99 ay çalışması lazım.

BARON YOK MU

Diğer tarafta uyuşturucu operasyonu. İlkokul önlerine kadar indiğini annelerden, babalardan hepimiz duyduk. Ama şimdi ülkenin duyması için meşhur isimlere operasyon yapılması lazımmış. Bir iş yapıyorsanız, şüpheleniyorsan çağırırsın. Kaçmayan gelir, kaçanı yakalarsın. Yakalasan bile teşhir etmezsin. Alırsın örneğini, çok lazımsa pozitif çıkan konusunda bir bilgilendirme yaparsın. Bunun torbacısı yakalanıyor, içeride. Kullanıcısı yakalanıyor, içeride. Temini kolaylaştıran, içeride. Bu uyuşturucunun baronu yok mu, baronu? Bu uyuşturucu baronları nerede? Menşei ülke belli. Kolombiya‘dan kalkmış. Gelen gemi belli. İstihbarat alınmış. Vardığı liman belli. El konulan uyuşturucu belli.”

2026 GEÇİM DEĞİL SEÇİM YILI

- CHP Lideri Özel, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücrete tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı. Bugün resmi açlık sınırı 30 bin liradır. Asgari ücret, tarihimizde ilk kez açlık sınırının altında açıklanmıştır. Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39 bin lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan AK Parti, sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti. Bu ülkede havaalanı, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok! İşte AK Parti’nin kara düzeni budur! Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. 25.1 milyon insanın imza vererek ‘Git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır!”

YAVAŞ’A: ALNINDAN ÖPÜYORUM

CHP Lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a İçişleri Bakanlığı’nca soruşturma izni verilmesi konusunda şöyle dedi: “Mansur Yavaş, Ekrem Başkan’ın ardından, Ekrem Başkan’ın Silivri’ye konmasıyla birlikte AK Parti’nin hedefe koymaya çalıştığı yeni ismimiz. İkide bir soruşturma izinleri vermeye kalkıyorlar. Neymiş diye bir bakınca insan gerçekten gurur duyuyor. Ankara’yı parsel parsel satan Melih Gökçek döneminde İncek‘te 90 hektarlık alan için fahiş inşaat emsalleri verilmiş. Yerine gelen Mustafa Tuna döneminde yapılan bir plan değişikliği ile inşaat emsalleri düşürülmüş. Mansur Yavaş döneminde de aynı bu şekilde haksız yere, olmadık ilişkilerle verilen bu emsallere karşı direnilmiş ve o katlar verilmemiş. Kazanılmış hak kararı alanlar, başvurular falan yapmışlar. Suç duyurusunda bulunmuşlar. Mansur Yavaş’ın suçu, Melih Gökçek’in ranta açtığı, fahiş emsal verdiği yerlerde bu yapılaşmaya izin vermeme suçu. Alnından öpüyorum başkanım.”

GÜLŞAH DURBAY UNUTULMADI

- CHP’nin dün yapılan TBMM grup toplantısında, geçen hafta hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay unutulmadı. Durbay’ın siyah-beyaz portresi grup toplantısında en ön sırada kırmızı karanfillerle yer aldı. - Mert Gökhan KOÇ / ANKARA