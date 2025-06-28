Özgür Özel’den Berlin çıkarması

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Özgür Özel, kurultay öncesinde SPD’ye yakınlığıyla bilinen Friedrich Ebert Vakfı (FES) başkanı ve Avrupa parlamentosu eski milletvekili Martin Schulz ile bir araya geldi. Görüşme sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Özgür Özel şöyle konuştu: “Kardeş partimiz SPD’nin kongresine geldim. İlk seçildikten sonra 2023 Aralık’ta da gelmiştim. O zaman da çok sıcak bir ilgi vardı çünkü Türkiye’de değişim olmuştu. Bugün de SPD’nin sloganı ‘değişimi başlatıyoruz’. Biz de değişim sloganıyla gençlerin ve kadınların çok söz sahibi olduğu 42 yaş ortalamasında bir parti meclisinin olduğu yapı kurmuştuk. SPD o gün buna büyük destek vermişti. Sonra o kongreden dört ay sonra Türkiye’de son elli yılın en büyük seçim başarısını elde ettik. 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaptık. Çok partili dönemdeki en büyük yerel seçim başarısını kazandık. Onun üzerine artık Türkiye’de iktidarın değişeceği anlaşılınca bu sefer Erdoğan’ın saldırıları başladı. Ekrem İmamoğlu’nu tutukladılar. Böyle bir atmosferde bugün geldik. Bugün salona girdiğimizde anons edildiğimizde çok büyük bir dostlukla çok büyük bir teveccühle çok büyük bir dayanışmayla karşılaştık. Bu bizim için çok kıymetli. Hem Türkiye’deki başarımızdan umutlanıyorlar, destekliyorlar. Hem Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımızın yaşadıklarına karşı dayanışmalarını gösteriyorlar.”

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İŞİMİZE BAKIYORUZ

Özgür Özel 30 Haziran’da mahkemenin CHP kurultayı ile ilgili vereceği kararla ilgili de, “Hiçbir olumsuz bir şey olacağı yok. Erdoğan medyası ve yargısı CHP’yi kendi içinde tartıştırmak için buldukları bir rol, bir kumpas. Bizim ilgimizde değil. Biz burada işimize bakıyoruz. Onlar orada konuşuyor” yorumunu yaptı. Özel, daha sonra Sosyal Demokrat Parti (SPD) Kongresine katıldı.