Özgür Özel’den belediyelere tasarruf genelgesi

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Özel, Yunusemre Belediyesi ziyaretinde özetle şunları söyledi: “AK Parti, MHP’ye oy atan kimse kendisini dışarıda hissetmesin. Bu belediyeler onlara da hizmet etmek için var. Müsriflik, israf varsa ondan uzak dururuz. O noktada da devr-i sabık yaratma noktasında değiliz. Ama yetimin hakkını yiyen varsa, Manisa’nın hakkını başkalarına vermiş olan varsa o dönemler bitti. Şimdi onların hesabını verme dönemi başladı. Gerçek sorumlular yargı önünde hesap verecek. Önümüzdeki hafta bütün CHP’li belediyelere israf ve tasarruf genelgesi yollayacağız. Bu genelgeyle yeni bir çığır açacağız. Herkesin bu tasarrufa katkı sağlamasını isteyeceğiz. Borçların kapatılması, bir şekilde döndürülmesi, belediyenin hizmet etmesi gerekiyor. Standart belediyecilik hizmetlerinde bir aksama olmayacak. Her kuruş sosyal belediyecilik için harcanacak.”