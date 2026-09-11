Özgür Özel’den Ardahan’da yeni vaat: Çiftçilere ikinci bahar kredisi

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan’da Kadın Buluşması etkinliğine katıldı. Pazaryeri ve esnaf ziyaretinde bulundu. Özel, Çamlıçatak Köyü’ndeki ‘Kadın Buluşması’nda köyde sağlık hizmetlerine ilişkin şikâyetleri dinlediğini belirterek aile hekimliği uygulamasını eleştirdi: “Kadınlar hizmetin olmadığını, sağlık ocağının kapandığını söylüyor. Bu sağlık ocağı aile hekimliğinden önce varmış. ‘Mecburi doktor vardı, şimdi bin 500 kişiye bir aile hekimi yapıyorlar. Eskiden her gün olan doktor şimdi yok’ diyorlar. Birtakım değişiklikler yaptılar. O değişiklikler çok olumsuz sonuçlar yaptı. Eskiden her gün doktor vardı. Çünkü sağlık ocağı, sen buranın doktorusun. Aile hekimine bin 500 ile 3 bin hasta lazım. Onu bulamadı mı haftada bir geliyor bu sefer.”

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TULUMBANIN SUYU KAÇTI

Özel, Yeni Parti’nin iktidara gelmesi halinde çiftçi ve hayvancılıkla uğraşanların banka faiz borçlarının silineceğini, ana paranın ise taksitlendirileceğini açıkladı: “Büyük bir açmazın içindeyiz. Buradan memleketi çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu iktidar ne yaptıysa hep böyle açmazlar oluşturdu. Öyle zorluklar var ki yani işte beş tane çocuk var, beşi de sana bakıyor. Altı tane hayvan var, oradan da para kazanamıyorsun. Yeni Parti iktidara geldiğinde, çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların banka faiz borçlarını bir seferlik tamamen silecek. Ana parayı da 3 yıla bölecek. Yani faiz baskısında herkes bir kere bir nefes alacak. Ayrıca hiçbir şeyi olmayana, ikinci şans kredisi, ikinci bahar kredisi vereceğiz. Büyükbaş hayvan verilecek, büyükbaş almak için kredi verilecek, işini çevirmek için. Bir kere daha böyle hani tulumbanın suyu kaçtı ya çıkmıyor. Bir kere bir su dolduracağız ki o tulumbadan bir su çıksın, gençler sonra o tulumbadan çok su akıtır. Tulumbanın suyu kaçtı yani. Onu dolduracağız inşallah.”

EMEKLİLER BİZİ DESTEKLİYOR

“Şimdi Yeni Parti’nin bir projesi var, yapacağı bir şey. İktidara geldiğimizde bir kadın evde duruyorsa, çocuğuna bakıyorsa, ev işi yapıyorsa, yaşlısına bakıyorsa, engellisine bakıyorsa biz o kadına bir iş veremediysek ama esas o evde çok önemli iş yapıyor, çok zorlanıyor. Biz bu kadının sigortasını devlet tarafından yaptırıp bütün ev kadınlarını günü gelince emekli yapacağız inşallah” diyen Özel, emekli maaşlarının geçmiş yıllardaki alım gücünün gerilediğini savunarak maaşın asgari ücret ve altın karşısındaki durumunu gündeme getirdi: “Bu iktidar geldiğinde emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Şimdi asgari ücret 28 bin lira, emekli maaşı 23 bin lira. Bu iktidar geldiğinde emekli maaşını sarrafa götürüp altın aldığında 8 çeyrek altın alıyordu. Doğru mu? 2 çeyrek altın zor alıyorsun şimdi. Bazen alıyorum, altın 11 bin lirayı geçerse alamıyorsun, düşünce alıyorsun. Allah izniyle, bir güç kuvvet verirse iktidar olursak hepsini düzelteceğiz. Emekliler bizim en çok üzerinde durduğumuz, bizi de en çok destekleyen kesim.”

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ÖZEL ERDOĞAN’A 800 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı 3 ayrı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle 800 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara 44. Asliye Mahkemesi bugünkü duruşmada, Özgür Özel’in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025’te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025’te Cumhuriyet Halk Partisi’nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025’te Aydın’da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir” dedi.