Özgür Özel’den Akşener’in ‘zehir içtim’ sözüne yanıt: CHP de şerbet içmedi

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İYİ Parti lideri Meral Akşener yerel seçimlerle birlikte 2028 genel seçimlerinde de kendi adaylarıyla yola devam edileceği açıkladı. Seçim mağlubiyetlerinin sorumlusu olarak tuttuğu Kılıçdaroğlu’na ise eleştirilerine devam etti. CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Meral Akşener’in kaybedilen seçimlere ilişkin, 'O seçim kazanılsın diye zehir içtim' sözlerine yanıt verdi.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, muhalefet kanadındaki gelişmeleri aktardı:

İYİ Parti genel idare kurulunda yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı. Yerel seçimde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklar. Ve ilk olarak da aday İzmir’de açıklanacak. Yarın Akşener İzmir’de olacak ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığına kurmayı Ümit Özlale’nin gösterildiğini duyuracak.

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KILIÇDAROĞLU ABDULLAH GÜL'Ü ÖNERDİ



Akşener bir yandan da 2018 ve 2023 seçimlerine ilişkin eleştirilerini sürdürüyor. Bu kez 2023 seçimleri gündemindeydi ve Kılıçdaroğlu’yla 15 milletvekili verilmesi konusunda yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu’nun kendisine Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğini söyledi. Akşener bu teklifi kabul etmediğini belirtti ve şu ifadeyi kullandı: Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı yapmadığım için kıyma makinesinden geçirildim.

2028 GENEL SEÇİMLERİNDE DE İTTİFAKSIZ YOLA DEVAM EDECEK

2023 seçimleri de yine Akşener’in gündemindeydi. Akşener, “Ben masa falan yıkmadım, o seçim kazanılsın diye zehir içtim ve kalktım. Biz ittifak sisteminden vazgeçtik” vurgusu yaptı ve ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğini belirtti. 2028 genel seçimlerine de tek başlarına gireceklerini söyledi.

Yani bu ittifaksız seçime katılma kararının sadece yerel seçimle kısıtlı olmayacağını ve 2028 genel seçimlerinde de bu kararın alınacağını belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT

Akşener’in o sözlerine ise CHP’den ilk tepki Özgür Özel’den geldi. Özel katıldığı bir televizyon programında, “CHP de şerbet içmemiştir. 2 partinin birbirine acımasızca vurduğu ortam doğru bir ortam değildir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi ise bu konuda sessizliğini sürdüreceği görülüyor. Çünkü seçim atmosferine girilmesinin ardından ittifaklarının konuşulabileceği görüşü hakim.