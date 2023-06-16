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Özgür Özel'den Abdüllatif Şener'e tepki: Kanım donarak izledim, suçüstü yakalandı

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#Özgür Özel#CHP#Abdüllatif Şener
Özgür Özelden Abdüllatif Şenere tepki: Kanım donarak izledim, suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 16:46

CHP eski Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklamıştı. CHP Grp Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener'in ifadelerine tepki gösterdi. Özel, açıklamasında " Bugün televizyonlarda gördük, kanımız dondu. CHP listelerinde kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi, bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var" dedi.

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener'in "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" itirafına tepki gösterdi. Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

HANGİ CHP'LİNİN YERİNİ ALDIYSA ONDAN ÖZÜR DİLERİZ

Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak izledim. Bugün televizyonlarda gördük, kanımız dondu. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun belli kesimlerine açılmak için, CHP listelerinde kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi, bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var. Şener, takındığı tutumdan sonra, ikinci turdan önce istifa etmiş. Orada da suçüstü yakalandı ki Genel Başkan'a ikinci turda da birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Teşekkür etmesi gereken yerde kendisine aynı alan açmadı diye ihanet eden anlayışa ne denir. Bunun tekrarlanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Bu seçim sonucu Abdüllatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış. Şener'i listemize koyup da oy verdirttiğimiz, onu buraya taşıyıp da taşıyamadığımız CHP'lilerden özür dilemekten başka sözümüz yok. Kendisi cevaba değecek biri değil.

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Gözden KaçmasınBülent Kuşoğlundan Özel ve İmamoğluna değişim yanıtı: Genel Başkan’a karşı daha dikkatli olmalılarBülent Kuşoğlu'ndan Özel ve İmamoğlu'na değişim yanıtı: Genel Başkan’a karşı daha dikkatli olmalılarHaberi görüntüle



Özgür Özel ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun 'İmamoğlu ve Özgür Özel Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" sözleri hakkında konuştu

Seçimin sonuçları her kademede değerlendiriliyor. Bu konuda Sayın İmamoğlu'nun, benim, Sayın genel başkanımızın değerlendirmeleri oldu. İlk günlerde sosyal medyada Genel başkanımıza dönük hakaretamiz yaklaşımlardan da rahatsız olduğumuzu ifade etmiştik. Genel başkanın değişimin önünü açacağım, ifadesi olmuştur. Ekrem İmamoğlu'nun değişime sayın genel başkanın liderlik etmesini beklediği ifadesini konuşmaktadır. Bu üç ismin iletişim halinde olduğu birbirine saygı duyduğu, son derece olması gerektiği zeminde ve partiyi kayırarak götürdüğü noktadayız. CHP tek bir parçadır. Son derece özenli, son derece yapıcı tutum içindeyiz. Bu uyarılar sayın genel başkanımızın takınmadığı üsluptur. Niçin yapılmaya ihtiyaç duyulmuştur sayın Kuşoğlu ile karşılaştığımızda konuşuruz. Önce CHP'nin sonra Türkiye'nin kazanacağına kimsenin şüphesi olmasın. Çizgimiz budur. Bizden beklenen budur. En çok partimizi ve ülkemizi seviyoruz.

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#Özgür Özel#CHP#Abdüllatif Şener

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