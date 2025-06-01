Özgür Özel’den 5. dalga tepkisi: Bu kötülüğe teslim olmayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce’de Anıtpark’ta düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde özetle şunları söyledi:



“Televizyonları açtık ve yeni bir operasyon dalgasından haberdar olduk. Operasyonu cumartesi sabahı yapıyorlar. Niye? Borsa düşmesin, dolar fırlamasın diye. Borsa ne ister? Dolar ne ister? Yatırımcı ne ister? Güven ister, huzur ister, hukuk devleti ister. Yaptığın işe güveniyorsan neden çarşamba öğlen değil de cumartesi sabah yapıyorsun?

‘İFTİRALARI ATAN AZİZ İHSAN AKTAŞ’

Bakın Düzce’den Türkiye’ye ilan ederiz ki bu iftiraları atan kişi, Aziz İhsan Aktaş. Bu kişi, bu belediyelerde bu ihaleleri aldı diye belediye başkanlarımızı içeri alıyorlar. Bakın Yargıtay’ın, Türk Hava Yolları’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ihalesini bu almış. Devlet Hava Meydanları’nın elektrik üretimi anonim şirketinin ihalelerini bu almış. Trabzon Büyükşehir AK Parti’de, Şanlıurfa Büyükşehir geçen dönem AK Parti’de. Elazığ Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Belediyesi, 20 farklı ildeki kamu hastaneleri, Haliliye Belediyesi, Isparta Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi hepsinin ihaleleri bu kişide. Ama bizim belediye başkanlarımıza ‘Neden bu kişi ihaleyi almış’ diyorlar. Amaç hukuk değil.

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‘SUSMAYACAĞIZ, DURMAYACAĞIZ’

Milletin getirdiğini millet götürür. Asker götüremez, darbeci götüremez. Şimdi bunlar darbe yapıyorlar. Peki ne yapacağız? Susacak mıyız? Hayır. Sinecek miyiz, teslim olacak mıyız? Arkadaşlarımızı orada bırakacak mıyız? İşte ben buradan çıkıp, Antalya’ya gidecekken buradan İstanbul’a hareket ediyorum. En büyük mücadele için arkadaşlarımızı motive edeceğim. Onlarla birlikte mücadele edeceğim. Durmayacağız. Gerekirse uyumayacağız. Bu kötülüğe teslim olmayacağız.” Özel, ardından İstanbul’a geçerek belediye başkanları gözaltına alınan Gaziosmanpaşa ve Avcılar belediyelerini ziyaret etti.