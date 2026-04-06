Özgür Özel, Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2026 20:56

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleşen Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; toplantıda Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı. İçişleri Politika Başkanlığı koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Adalet Politika Kurulları ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar tarafından oluşturulan Kamu Yönetimi Reform Grubunun çalışmaları hakkında Murat Bakan tarafından sunum yapıldı. Ekonomi ve dış politika alanlarında düzenlenmesi planlanan konferanslara ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, mayıs ayı içerisinde Kalkınma Konferansı düzenlenmesine, haziran ayında ise NATO Zirvesi öncesinde Dış Politika ve Küresel Güvenlik Konferansı yapılmasına karar verildi.

Öte yandan, ilki 31 Mart'ta Hazine ve Maliye Politika Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen Politika Kurullarının basınla buluşma programları ele alındı ve diğer Politika Kurullarının da bu buluşmalara devam etmesi kararlaştırıldı.

BAKMADAN GEÇME!