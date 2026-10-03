Özgür Özel: Yenilgiye alışmayacağız

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere dün Rize’ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı’nda partililer tarafından karşılanan Özel, ilk olarak 19 Eylül’de yaşanan selde hasar gören Pazar ilçesini ziyaret etti. İlçedeki 10 Mart Caddesi’nde esnaf ziyareti yapan Özel, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletip, sorunlarını dinledi. Daha sonra Artvin Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap eden Özel, özetle şunları söyledi:

GEÇMİŞTE SÖZ VERMİŞTİM

“YENİ Parti, Türkiye’nin yeni partisidir. Karadeniz’in yeni partisidir. Artvin’in, Atatürkçülerin, milliyetçilerin, Cumhuriyetçilerin, vatanını, milletini, bayrağını, atasını seven herkesin yeni partisidir. Onun için, tüm Artvinlileri geçmişte hangi siyasi görüşte olurlarsa olsun bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, iyiliğinden, esenliğinden yana olanları, eşitlikten, kardeşlikten yana olanları, alın terine değer verenleri, emeklisine saygı duyanları, gençlerinin geleceğinden kaygı duyanları YENİ Parti’nin yeni yürüyüşüne, iktidar yürüyüşüne davet ediyorum.

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47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. 25 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’ni yenilgi ile tanıştırdık. Kimi ili 47 yıl sonra, kimi ili Cumhuriyet tarihinde ilk kez kazandık ama buradan müjdeyi vereyim. Geçmişte söz vermiştim, ilk sözü tuttum. Bundan sonra da size söz olsun; biz asla yenilgiye alışmayacağız, kaybetmeyeceğiz, biz kazanacağız. Cumhuriyet kazanacak” diye konuştu.

YAŞADIĞIMIZ DEVLET KRİZİDİR

(Fon soruşturması) Vatandaşın, devlete emanet ettiği parasına çöktüler. Bu ülkede borsada 7 milyon hesap var. Bunların 3.5 milyonu 10 bin lira ve altında. Kredi kartını ödeyemeyen, kirasını ödemekte zorlanan insanlar borsada hızlı para kazanılıyormuş diye bunlara güvenip, inanıp küçücük birikimlerini borsaya koydular. Ardından 2021 ve 2025 arası kapalı dönemde 1’e 1000 kazananlar bunu açtılar. Millet geldi. Bakan oradaymış, AK Parti’li yönetici oradaymış diye buraya girdiler, paralarını koydular ve bunlar da hiç acımadan ellerinde o pahalı fonları, hisseleri vatandaşın sırtına bıraktılar. 3 gün içerisinde toz olup kaçtılar. Önceden uyarılmışlardı. Vatandaşı koruyacak hiçbir şey yapmadılar. 455 bin tekil yatırımcı, 2 milyon kişi dolandırıldı. Ardından AK Parti’nin saadet zinciri çıktı. Bu AK Parti’lilerin döneminde biz açıklamasak kimse sesini çıkarmazken büyük bir asrın soygunu yaşandı. Yaşadığımız şey finansal kriz değildir. Yaşadığımız şey bir devlet krizidir.”

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PİJAMALI GÖRÜNTÜLERİN SERVİS EDİLMESİNE TEPKİ: GÜYA AİLEYİ KORUYACAKSIN

ÖZGÜR Özel, Mersin’de belediyelere yönelik operasyonda basılan bir evde kapıyı açan kadının gecelikli görüntülerinin servis edilmesine de sert tepki gösterdi: “Dün sabah (perşembe) 05.00’te Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve Mersin’deki Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon yaptılar. Bu fon vurgunu konuşulmasın diye. Gelmişler kapıya polisle dayanmışlar. Bir belediye başkanımızın eşi, telaşla kapıyı açmış. Orada üzerine geceliği var. Karşısında erkek polisleri ve kamerayı görmüş. Diyor ki ‘Ne var?’, işte ‘Kocanızı almaya geldik’. ‘Kamerayı kapatır mısınız?’ diyor. Polis diyor ki ‘Endişe etmeyin ondan bir şey olmaz’. Yani ‘Bu polis kamerası’ diyor. Bu görüntü çekildikten iki saat sonra hanımefendinin geceliğiyle, evindeki kıyafetiyle görüntüsünü bütün internet sitelerine yolladılar. Bakın bir tarafta ‘Ailem Güvende’ kampanyası yapacaksın, ‘Ailem Güvende’ sloganıyla kendince operasyonlar yapacaksın. Güya aileyi koruyacaksın. Öbür tarafta suçsuz günahsız insanların ev halini polis kamerasına çekip, ya İçişleri Bakanı, o diyormuş ki ‘Ben yapmadım’ ya da Adalet Bakanlığı’ndaki o bütün görüntüleri servis eden şarlatan, gitmiş bu görüntüleri yollamış. Erdoğan’a sesleniyorum. O Adalet Bakanlığı’nda gayriresmi olarak her haberi ‘Böyle yazın’ diye yalan yanlış yollayan, yalan yanlış fotoğraflar-videolar yollayan, suçsuz ve günahsız insanların eşinin iffeti ile oynayan bu şarlatanı ya sen durdur ya gelip biz durduracağız. Bu yüzden kimse bu memleketi sahipsiz sanmasın. O şarlatanın gerekirse ağzını, elimle yırtacağım.”