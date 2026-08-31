Özgür Özel, Yeni Parti'nin üye sayısını açıkladı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Partimizi kuran, yola çıkaran, adını koyan, bütçesini koyan, bundan sonra da partinin bütün kararlarında etkili olacak olan üyelerimizin ta kendisidir." dedi.

Yeni Parti'nin Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı.

Toplantının başında, şehitler ve Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Girne'de yaşananları yakından takip ettiklerini belirten Özel, hayatını kaybedenler için derinden üzüldüklerini, sorumluların kanun önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Yeni Parti'yi kurdukları noktaya, kapalı kapılar ardında yapılan hesaplarla ve kendi kararlarıyla gelmediklerini anlatan Özel, "Bizi buraya millet getirdi. Milletin inancı, mücadelesi ve umudu getirdi." ifadelerini kullandı.

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Özel, çareyi Anadolu'ya, Trakya'ya gitmekte, vatandaşlara yol ve rota sormakta bulduklarını kaydederek, "Gezdiğimiz şehirler bizden bir şey istedi. 'Sizin önünüzdeki bütün yolları tıkadılar. Siyasette yeni bir yol açmalısınız.' dediler. İşte biz bu salona, o sese kulak verenler ve o sesin talimatıyla tarihin doğru tarafında duranlar olarak geldik." diye konuştu.

Partinin adını milletin koyduğunu ve bütçesini milletin belirlediğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar bağışçılarımız ve yeni kayıt olan üyelerimizin ilk aidatlarıyla birlikte 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Kasamızdaki servet, para değil, milletin bizlere olan güvenidir, yarınlara olan inancıdır. Bu güvenin sorumluluğunu her birimiz omuzlarımızda taşıyoruz. Bize güvenen, arkamızda duran, 'Siz yola çıkın, size bina da alacağız, otobüs de alacağız, hiçbir şeyinizi eksik bırakmayacağız' diyen teyzelerimize, amcalarımıza, kardeşlerime ve tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz."

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"ÜYE SAYIMIZ 600 BİNİ AŞMIŞ DURUMDA"

Partisinin üye sayısının an itibarıyla 600 bini geçtiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"Elbette tüm siyasi partilere saygımız var ancak üye sayısıyla en çok övünen Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan 1 yıl sonra 400 bin üye kaydedebildiğini, Yeni Parti'nin 18 günde bunun 1,5 katı olan 600 bin üyeye ulaşmış olmasının son derece önemli olduğunun altını çiziyoruz. İngiltere'deki İşçi Partisi'nin, İspanya'daki Sosyalist Parti'nin, Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti'nin neredeyse toplamları kadar üye sayısına ulaşmış durumdayız. Partimizi kuran, yola çıkaran, adını koyan, bütçesini koyan, bundan sonra da partinin bütün kararlarında etkili olacak olan üyelerimizin ta kendisidir."

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Özel, 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlendiklerini, 9 ilde de örgütlenme çalışmalarının bu hafta tamamlanacağını söyledi.

"TÜM İLÇELERDE İLÇE MECLİSLERİMİZ OLACAK"

Partilerin siyaset yapma biçimini değiştirecek, kimsenin kayıtsız kalamayacağı yeni bir adım attıklarını belirten Özel, eski siyasetin eski örgütlenme biçimini yenileyeceklerini ifade etti.

Yeni örgütlenme modellerinin mahallelerde başladığını anlatan Özel, "Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerde mahalle meclislerimiz oluşturuluyor. Büyükşehirlerimizde hızla oluşmaya başladı. İstisnasız örgütlendiğimiz tüm ilçelerde ilçe meclislerimiz olacak. İllerde il meclislerimiz olacak. Toplumun tüm kesimlerinin politikalarımızı tartışacağı, belirleyeceği, uygulanacağı zeminleri bu meclislerde kuracağız." dedi.

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Özel, siyasi partilerin delege sistemine dayalı örgütlenme modelini de terk ettiklerini aktardı.

Partisindeki delegeliği, "siyasi partiler kanununun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev" olarak nitelendiren Özel, şöyle konuştu:

"Yeni Parti'de ilçe başkanını, il başkanını, genel başkanı doğrudan üyelerimiz seçecek. Yeni Parti, her üyeye bir oy, her oya da eşit söz hakkı verecek. Biz, Türkiye'ye başka bir siyasetin mümkün olduğunu gösteriyoruz. Artık siyasette Yeni Parti'den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni Parti'de siyaset, bir meslek, kariyer olarak sürdürülmeyecek, kimse bulunduğu koltuğa, mevkiye kök salmayacak. Tüm yönetici makamlarında en fazla 3 dönem kuralı uygulanacak. Türkiye'nin gençleri artık siyaseti tribünden seyretmeyecek. Kadınlar, siyasette vitrinde durmayacak. Mutfakta, sahada, masada olacak. Karar verilecek yer neresiyse oranın en başında ve eşit olarak olacak. Milletin yetişmiş insanları kapılarda bekletilmeyecek. Siyasetin kapıları milletimize ardına kadar açılacak."

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"EYLÜL VE EKİMDE KAYDOLAN ÜYELER OY KULLANABİLECEK"

CHP Genel Başkanı olduğu dönemde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisini birinci parti yaptığını hatırlatan Özel, "Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam, partiyi iktidar partisi yapmazsam, derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkana devredeceğim." ifadelerini kullandı.

Özel, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nın hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İlçe başkanlığı aday belirleme ön seçimleri 26 Eylül Cumartesi yapılacak. İl başkanlığı ön seçimleri ise 17-18 Ekim'de yapılacak. Yarınki Merkez Yönetim Kurulu'na kendim önerim olarak götürüyorum. Bugün kurucularımızın ve PM'nin de fikrini aldıktan sonra yarın Türkiye'ye şunu müjdeleyeceğiz. Eylül boyunca partimize kaydolan yeni üyeler, il başkanlığı seçiminde oy kullanabilecekler. Eylül ve ekim ayı boyunca kaydolan üyeler de genel başkan seçiminde oy kullanabilecekler."