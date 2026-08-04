Özgür Özel, Yeni Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

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Özel, partisinin TBMM'de halka açık düzenlenen ilk Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, girdikleri ilk seçimleri kazanan, AK Parti'ye hiç yenilmeyen ve iktidara yürüyen kadrolar olduklarını söyledi.

Kendilerini, "Kuvayımilliye ruhunun bugünkü temsilcileri" olarak nitelendiren Özel, "24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle 91 arkadaşımızla birlikte Yeni Partimizi kurduk. Şimdi asıl görevimiz, yarını, ortak geleceğimizi birlikte kurmaktır. Çünkü biz Yeni Partiyi bir partimiz olsun diye kurmadık, biz Yeni Parti iktidar olsun, millet iktidara getirsin diye kurduk." diye konuştu.

Tarihte kuruluşunu, ismini ve bütçesini bizzat milletin belirlediği başka bir siyasi parti olmadığını söyleyen Özel, Yeni Partinin bundan sonraki yürüyüşünde, partiyi kurduran, adını koyan, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk ve hesap vermenin olacağını vurguladı.

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"Yeni Partinin tavanda değil, tabanda kurulduğunu ve Türkiye'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisi olduğunu" ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu partide 'oyu bize verin, yetkiyi bize verin' ya da 'üye olun, kenara çekilin, gerisini bize bırakın' anlayışı yoktur. Bu partiyi millet kurmuştur. Bu partiye yön verecek, istikamet tayin edecek yegane güç de milletin kendisidir. Bu partinin kapıları, vatanını, milletini seven, demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Bugünün Türkiye'si, dünün Türkiye'si değildir. Dünün siyaset anlayışı da bugünün Türkiye'sine kafi değildir. Yeni Partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir, milletle tepeden konuşan, tepeden bakan, üstten üstten cümleler kuran siyasetçilerin partisi değildir."

"Mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz"

Partinin örgütlenme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özel, eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek bir adım attıklarını söyledi.



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Yeni Parti üyeliğinin siyasi karar süreçlerine ortak olmak, sorumluluk üstlenmek, hesap sormak ve hesap verebilmek üzerine kurulu olacağını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Yeni Parti olarak demokratik katılımı esas alan yeni bir örgütlenme modelini çalıştık ve milletimize arz ediyoruz. Bu örgütlenme modelinin asli unsuru Yeni Partinin eskisi olmayan, her birisi yeni, kıdemlisi olmayan, her biri bir diğeri kadar kıdemli, sözü başkasından geride olmayan, sesi daha az çıkmayan, iddiası kimsenin gerisinde olmayan herkesin birbirine eşit yepyeni üyeleridir. Üye sayısı, nüfusu ve imkanları müsait olan tüm mahallelerimizde mahalle meclislerinin esas olduğu yeni bir örgütlenme modelini kuruyoruz. İstisnasız olarak örgütlendiğimiz tüm ilçelerde temel siyaset artık ilçe yönetimi, ilçe yönetim kurulu, ilçe başkanı değil, üyelerin oluşturduğu ilçe meclisleridir. Örgütlendiğimiz 81 ilin tamamında il meclislerinin kurulması siyasetin de orada kurulması, tartışılması, yönetilmesi, sahaya yayılması ve orada değerlendirilmesi esastır. Toplumun tüm kesimlerinin, işçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, iş insanlarının, esnafların, sivil toplum ve akademi dünyasının, kadınların ve elbette gençlerin politikalarımızı belirleyeceği, hayata geçireceği siyaset zemini ilçe ve il meclislerimizdir."

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Yeni Partinin Türkiye'de siyaset yapma biçimini değiştireceğini ve artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışının sona ereceğini anlatan Özel, üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyasetin, Yeni Parti ile birlikte kurulacağını ve partinin gücünün, liderinden, yöneticilerinden değil, örgütünden ve her bir üyesinden geleceğini ifade etti.

Özel, "Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanunu'nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak ve Yeni Partimizde her bir üye, ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir." dedi.

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"Bu parti elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir"

Yeni Parti lideri Özel, "Geçtiğimiz son Grup Toplantısı'nda, zamanı gelmiş, başka çaresi kalmamış bir ayrılıktan hemen önce, nasıl son bir teklifle 'bütün üyelerle yapılacak bir genel başkan seçiminin son çare olduğunu' söyledim ve buna cevap alamadım ya da 'Efendim, mümkün değil' diyenlere yani mümkün görmeyenlere, o yüzden de iktidar değiştirmek yerine kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere bu siyasetin nasıl mümkün olacağını görmek için Yeni Partiyi izlemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Partinin teknik kuruluşunun kendileri tarafından tamamlandığını, siyasi kuruluşunun ise ilk kurultaya kadar yaklaşık 3 aylık sürede Anadolu'da ve Trakya'da mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il milletle birlikte gerçekleşeceğini belirten Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

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"Yeni Partiden umudu olan, eski nesil siyasetten bıkmış ya da siyaset yapmayı birtakım siyasi elitlerin elinde tek elde görüp uzak duran ama şimdi 'Ülkenin geleceğinde ben de olacağım' diyen herkesi Yeni Partiye, yeni siyasete davet ediyorum. 1. Kurultayımıza kadar Yeni Partiye kaydolacak olan her bir vatandaşımızı Yeni Partinin gerçek ve siyasi kurucuları olarak ilan ve tescil edeceğimizi buradan müjdeliyorum. Gelin Yeni Partiye üye olun, yeni siyasi ve Türkiye'nin ortak, yeni, müreffeh, zengin, özgür ve demokratik geleceğini hep birlikte inşa edelim. Gelin kurucu olun."

"Bu parti elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Bu parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların yeni partisidir." ifadesini kullanan Özel, "Tüm demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları, Türkiye'nin bütün demokratlarını Yeni Partinin yeni siyasetine davet ediyorum. O yüzden sesimin ulaştığı herkesi ya da Yeni Partinin sesini ulaştıracağımız herkesi düşünmeye, üretmeye, sorumluluk almaya çağırıyorum." diye konuştu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, an itibarıyla 60'ın üzerinde ilde teknik örgütlenme aşamalarını tamamladıklarını, cuma günü itibarıyla da 65 il ve 733 ilçede tamamlayacaklarını bildirdi.

Vatandaşları ilçe başkanlıklarına giderek partilerine üye olmaya davet eden Özel, online üyelik sistemine yönelik de yeni bir çalışma yaptıklarını, onay süreçlerinin tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

Bazı belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin de "istifa etmeyin" demelerine rağmen harekete geçtiğini kaydeden Özel, "Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza bu yeni nesil siyasete, Yeni Partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum, darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Parti Partimize buyurun." diye konuştu.

Özel, Yeni Partinin, "siyasetin bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makam ve mevkilerin sürekli tekrar edildiği" bir yer olmayacağını belirtti.

Partilerinde her makamda "dönem sınırı" uygulanacağını, bu sınırın tüm yönetici makamlarında en fazla "üç dönem" geçerli olacağını anlatan Özel, "Ancak ben Genel Başkan olarak kendi adıma bir kuralı bir kez daha ifade etmek isterim ki ister yerel, ister genel, Genel Başkanlığımda girdiğim seçimden parti, birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum." ifadelerini kullandı.

Özel, Yeni Partinin şeffaf, hesap verebilir siyasetin partisi olacağının belirtti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almasına değinen Özel, Davutoğlu ve ailesine bundan sonraki yaşamlarında mutluluk, sağlık ve huzur diledi.

Özel'in bu sırada dili sürçerek "Yeni Parti olarak" yerine "Cumhuriyet" demesi üzerine salonda gülüşmeler meydana geldi. Buna karşılık Özel de gülerek, "Gülme, olur o kadar. İlk günün günahı olmaz." dedi.

"GRECO kriterlerine tam uyumlu siyasi etik yasası Yeni Partinin ilk önerisidir"

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile vize serbestisi süreci için geçmişte çalışmalar yaptığını ancak "siyasi etik düzenlemesinin" hayata geçirilmemesi nedeniyle tamamlanamadığını savunan Özel, "Eğer Erdoğan partisine güvenseydi, siyasi şeffaflığı taahhüt etseydi bugün Avrupa'nın tüm ülkelerinde serbestçe dolaşan ve Avrupa Birliği yürüyüşünde çok daha iyi bir yere kavuşmuş bir ülke olacaktık." diye konuştu.

Özel, o dönemden sonra her yıl Meclis'e sunulan siyasi etik kanunu teklifinin altında kendi imzasının da bulunduğunu hatırlattı.

Yeni Partinin verdiği ikinci kanun teklifinin de yine "siyasi etik kanunu" olduğunu kaydeden Özel, "Şimdi bize orada burada bir birtakım operasyonlar, iftiralar, gizli tanıklar, yalancı şahitler üzerinden iftiralar atan AK Parti siyasetine açık çağrımdır, GRECO (Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu) kriterlerine tam uyumlu siyasi etik yasası, siyasi şeffaflık yasası Yeni Parti'nin size ilk önerisidir. Hodri meydan, biz buradayız." diye konuştu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, partilerinin bağış kampanyası hakkında konuşarak, 5 günde 113 bin bağışçı tarafından toplamda 240 milyon lira bağışta bulunulduğunu bildirdi.

Bağış yapan ve yapacak vatandaşlara teşekkür eden Özel, bağışlarla ilgili verileri düzenli, şeffaf bir biçimde açıkladıklarını, bundan sonra da alınan her bağışı ve harcadıkları her kuruşu kamu otoriteleriyle ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Özel, bu sırada bağış yapanların ilgili bağışa yönelik açıklama kısmında yer alan notlarından bazılarını okudu.

Bağış kampanylaarının ikinci gününde lüks araç aldıklarına dair bir iddia ortaya atıldığını aktaran Özel, "Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var o da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğal gazı ve suyu açıldı, bilginiz olsun." dedi.

"Şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize mahcup olmayalım"

Özel, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Partilerinin ilk kanun teklifinin buna yönelik olduğunu aktaran Özel, TBMM'ye sunulan teklifinde eksiklikler bulunduğunu savundu.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan değerli grup başkanvekillerimize ve grubumuza emanettir. Taleplerin tamamını hayata geçirmek için vermiş olduğumuz kapsamlı teklifi tüm gruplarla müzakere edelim, Meclis kapanmadan bu sorunları çözelim, şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize mahcup olmayalım."

FETÖ'cülerin partilerini kirletmeye, partilerini kamuoyunda olumu göstererek kendisine "çelme takmaya" çalıştığını ileri süren Özel, "Yeni Parti askeri darbelere de darbe girişimlerine de postmodern darbelere de kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da 12 Eylülcülere de 15 Temmuzculara da 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır, bir ve beraberdir." dedi.