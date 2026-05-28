Özgür Özel: Yeni parti kurmayız

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’da, Hatuniye Camisi’nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özel, basın mensuplarının “Eğer yakın tarihte kurultaya gidilmezse yeni bir parti kurmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Cumhuriyet Halk Partisi babaevi. Buradan bayramda mesajımı şöyle vereyim; Karadeniz’deki neredeyse bütün belediye başkanlarının ‘İstifa edelim, yanına gelelim’ dediklerini duyuyorum. ‘Aman yapmayın’ dedim. İlk gün üyelerde 8-10 bin istifa olmuş. Hemen ‘Yapmayın’ dedik. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. İkinci bir ricam da partiyi sahiplenen ve öfkelenen partililerimize. Kimse kimseye eski tutumlarından dolayı, eski desteklediği genel başkandan dolayı bir tavır da göstermesin.

ATATÜRK’ÜN PARTİSİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

1 Haziran’da Parti Meclisi var, orada kurultay kararını aldığı takdirde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız. Türkiye yoluna bakar. Mesele, partiyi iktidar yapma meselesidir. Şu aşamada kırılıp kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk’ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.” (Ersan ERDOĞAN / DHA)

‘ÖZEL’İN CHP’Sİ MECLİS’TE BAYRAMLAŞACAK

MAHKEME kararıyla Genel Başkanlığı düşürülen Özgür Özel’in liderliğindeki CHP’liler Genel Merkez’den ayrı bayramlaşma programı yaptı. Grup Başkanı Özel liderliğindeki CHP’liler, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin de aralarında yer aldığı 14 parti ile Meclis’te bayramlaşacak. AK Parti ve MHP’nin yanı sıra “mutlak butlan” kararının ardından kendilerine ilk destek ziyaretini yapan DEM Parti’nin de bayramlaşılacak partiler listesinde yer almaması dikkat çekti. Grup Başkanvekili Murat Emir ile eski Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan’ın bugün Meclis’te ağırlayacağı partiler şunlar: DEVA Partisi, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Saadet Partisi ve Sol Parti.

ÖZEL’DEN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT: TEDBİR ENGEL DEĞİL

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yanıt verirken, “Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir” dedi. Özel, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın 3-4 farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun.”

GÖZLER YARGITAY’DA

CHP’de genel başkan değişimiyle sonuçlanan “mutlak butlan” davasıyla ilgili “hukuk savaşı”nda gözler Yargıtay’a çevrildi. İstinaf’ın reddettiği “tedbir” kararıyla ilgili temyiz dosyası şimdi Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin önünde. Hukukçular, temyiz incelemesinin ne kadar bir zamanda yapılacağına ilişkin yasal bir süre bulunmadığına dikkat çekiyor. Sürenin, dairenin işyükü ve dosyanın kapsamına göre değişebileceği belirtiliyor. İnceleme süresi kanunda kesin bir zaman dilimine bağlanmamış durumda. Dairenin o anki işyüküne, dosyanın türüne (örneğin tutuklu dosyalar, duruşmalı dosyalar) ve delillerin karmaşıklığına göre değişiklik gösterebiliyor. Dosyanın temyiz incelemesinin aylar, hatta yıllar sürebilmesi ihtimali bulunuyor. Bu da tedbir kararına endeksli kurultay sürecinin karmaşık bir hal alması anlamına geliyor.