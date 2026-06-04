Özgür Özel: Yeni parti en kötü senaryoda

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine yönelik “FETÖ” ve kaset iddialarından Kılıçdaroğlu’nun MYK listesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerinden yol haritasına kadar birçok soruyu şöyle yanıtladı:

(Bu süreci nasıl götürmeyi planlıyorsunuz?) Şu anda kurultay talebi ile 804 delege imzası var. Bine doğru gidiyor. Tüm yolları deneyeceğiz. 50 artı bir imza toplandığında esas iradedir. Bu karara istinaden Kemal Bey’in toplaması lazım. Tut ki oldu. Anayasa Mahkemesi yolu var. Biz bu yolların hepsini tüketiriz. Diğer taraftan Yargıtay’a başvurduk. Bu konuda Yargıtay’ın bir an önce karar vermesini bekliyoruz. Zaten bu tıkanmışlık ancak Yargıtay’ın bir kararıyla açılabilir.

(Delegelere yönelik inceleme...) Sanki MASAK raporu isteyince şaibeli delege oluyor. Düne kadar niye istemedin? Hiçbirinden de bir zırnık çıkmaz onlara.





CHP LOGOSU ÖNEMLİ BİR DEĞER

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(Hangi noktada yeni parti dersiniz?) Zaten yeni bir parti var, olacak, olmalı ama bu felaket senaryosu için biz bunu düşündük. Hatta belki bir yeni parti daha da... TGRT ekranlarından bana çağrı yapıyorlar. ‘Kişisel oyunuz yüzde 30’un üstünde, ne duruyorsunuz, parti kurun’. Sana ne? Çünkü ana senaryo biz gideceğiz, CHP markası, logosu çok önemli bir değer.

SALI GRUP TOPLANTISI YAPACAK MI

(Meclis grup toplantıları...) ‘Ferdi Zeyrek’nin ölüm yıl dönümü. Benim Manisa’da olmam lazım. 16 Haziran’da grup toplantısı yapmayı düşünüyoruz.

(İmamoğlu’nun partiden ihraç edilebileceği söylentileri...) Ekrem İmamoğlu tutukladığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi, benden iki saat sonra Kemal Bey’di. Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey’e defalarca ‘Özgür Bey’i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey’i indirelim’ dediler. Ekrem Bey’e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey’e sandık kurduk, oy verdiler. Şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu?

(Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ ajanları’ ifadesi ve kendisine yönelik iddialar...) Bu lafları iktidar medyası Kemal Bey’e yıllarca yöneltti. FETÖ’nün en büyük mağdurları ‘Türkiye’de FETÖ’cü olacak son kişi Özgür Özel’dir’ dedi. Çare Özgür Özel’e FETÖ yakıştırması yapmaya kaldıysa, yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar.

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KILIÇDAROĞLU İLE MÜZAKERE

(Kılıçdaroğlu ile müzakere kanalı kapandı mı?) Maalesef müzakere kanalı hiç açılmadı. Kemal Bey mutlak butlan kararından sonra beni aradı. ‘Ne diyorsunuz? Ne yapmak lazım şimdi?’ dedi. Dedim ki ‘Kurultay yapmak lazım’. Sabah yedide iki müzakereci, Ankara’nın bütün pavyon fedaileriyle birlikte geldi.”

(Akın Gürlek’in Bahçeli’yi ziyareti...)​ Ümit ediyorum Devlet Bey bu meseleden duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir. Çünkü Devlet Bey’in değerlendirmelerini önemli buluyorum. Adalet Bakanı korkunç sürece imzasını atmış oldu.

(Dokunulmazlığınızın kaldırılacağı endişesi taşıyor musunuz?) Meclis’in bayatlamayan haberi ‘Fezleke geldi’ haberidir. O yüzden bir endişem yok.”