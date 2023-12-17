Özgür Özel: Vekilimiz fedakârlık yaptı

Haberin Devamı

Bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için Kütahya Milletvekilleri Ali Fazıl Kasap’ı Saadet Partisi’nde görevlendirdiklerini belirten Özel, “Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakârlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi’ne katılıyor ve Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak. Eğer Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp” ifadelerini kullandı ve şunları söyledi:

‘CHP KÜRSÜ HAKKINI SAVUNUR’

“Sayın Temel Karamollaoğlu ile dün akşam (cuma) saatlerinde bir telefon görüşmesi de yapmıştık. Kendisi CHP’nin cenaze törenlerine katılması ve süreç boyunca gösterdiği dayanışma ile ilgili teşekkür etmişti. Gruplarının düştüğünü de nezaket ile hatırlatmıştı. Biz de üzerimize düşeni yapacağımızı söylemiştik. CHP, kürsü hakkını savunur. CHP, muhalefet hakkını savunur, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi’ne çeşitli katılımları olabilecekleri diğer partiler ile işbirliği yaparak yeniden grup kuracağı sayıyı tuttururlar. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumundayım.”

Haberin Devamı

CHP ORDU’DA ÖNSEÇİM KRİZİ

- CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, parti genel merkezinin önseçim yapılmadan kentte 4 ilçe belediye başkan adayını açıklamasına tepki gösterdi. Parti teşkilatına verdiği sözü tutamadıkları için özür dileyen Akpınar, “Ordu’daki, Altınordu’daki bütün üyelerimizden halka verdiğimiz sözden dolayı sözümüzü tutamadığımız için tekrar tekrar özür diliyorum. Gönlümüzün istediği önseçimdi” dedi. CHP Genel Merkezi, geçen cuma yapılan açıklama ile Ordu’nun Altınordu, Kumru, Mesudiye ve Kabadüz ilçelerinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurmuştu.