Özgür Özel: Ülkenin çıkışı hukuktadır

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İSTANBUL’daki programlarını sürdüren Özgür Özel, dün TÜRKONFED ve İstanbul Ticaret Odası’nı ziyaret etti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile görüşen Özel ve CHP heyeti, TÜRKONFED adına TEMA Vakfı’na bağışta bulundu.

Türkiye ekonomisini sırtlayan önemli bir kurumu ziyaret ettiklerini belirten Özel, şunları söyledi: “19 Mart darbe süreci Türkiye’ye adeta tane tane toplananların çarçur edildiği bir süreci yaşatıyor. Hiç bedel ödememesi gerekenler, bu ülkeyi sırtında taşıyan KOBİ’ler, kredilerin daraltılması sonucunda hem de büyümeye ihtiyaçları varken, onların yaratacağı istihdama, onların getireceği dövize ihtiyacımız varken, daralmaya, küçülmeye, konkordatolara, iflaslara sürüklenme durumundadır. Ülkenin çıkışı hukukun üstünlüğündedir, demokrasidedir. Siyaset kurumunun girişimleri, girişimcileri, işinsanlarını en iyi şartlarda çalışabilecekleri şekilde huzur vermesindedir. Normal şartlarda siyaset; sanayiye, ekonomiye, girişimcilere en uygun ortamı yaratmak için teşvikler, destekler sağlaması gerekirken, adeta iş dünyası, ‘Siyaset köstek olmasın, siyaset bir huzur versin. Biz gerisini halledelim’ noktasına gelmiştir. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye’deki yatırımcılar, işinsanları bunu hak etmiyor.

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2019’DA YÖNETENLE DERDİ VAR

(İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Büyükçekmece Belediyesi’nden son 10 yılın imar ruhsatları ve inşaat projelerinin listesini istemesi) Bu iş için dünya kadar uzmanı var devletin. İncelenmiş dosyaları şimdi bir takım belge bulamayıp da yeniden bir şey yapıyormuş gibi şüphe yaratmak, yaptıkları hukuki inceleme değil adeta algı yönetimi. O dosyaların hepsi incelendi, halen daha incelenebilir. Ama İBB’den dosya istiyor. Tarih aralığı belirtmemiş, 600 dosya yolluyoruz. Çok gelince diyor ki, ‘2019’dan berisini’ diyor. Ya bir yolsuzluk varsa bunun partisi olur mu? Neden 2019’dan beri? 2018’de yapılan yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık varsa bile umurunda değil. Çünkü 2018’deki yönetenin cumhurbaşkanı adayı olması söz konusu değil. 2019’da yönetenle derdi var. Adaletin peşinde olsa canımız feda.”

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İTO’YU DA ZİYARET ETTİ

Daha sonra İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret eden Özel, burada İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştü. Heyete ziyaret için teşekkür eden Avdagiç, “Ümit ediyorum ki sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaşma ve bununla ilgili beraber çözümler üretme konusunda çalışma yapma imkânı bulacağız. Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey’e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında değerli Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı da tenkit ediyorum, geçmiş olsun diyorum” diye konuştu. Özel de “Artık meslek örgütleri, sendikaları-, konfederasyonlar, sivil toplum boyutunda çalışmalar yapıyoruz. Çok verimli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren, sorunlara çözüm önerileri konusunda da birlikte konuşabileceğimiz çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik” ifadelerini kullandı.

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DİPLOMAYA ‘FATİH’Lİ YANIT

ÖZGÜR Özel’e, İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin kararı güncel adres olmadığı için tebliğ edemediğini açıklaması ve İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasının halen veritabanında görünmesi soruldu. Özel bu sorulara, “Yüksek lisans diplomasının görünmesini bırakın, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Dekanı, Sorbonne’dan doktoralı profesörü, lise mezunu yaptı bunlar o işlemle. Hocanın suçu ne? Geleceğin cumhurbaşkanı ile aynı sınıfta olmak. Yüksek lisans diploması dursa ne olacak, durmasa ne olacak? Tebligat yapamamışlar, adres bilmiyorlarmış. İstanbul fethedildiği günden beri buradalar ama İBB Başkanı’nı bulamıyorlar. Fatih, İstanbul Üniversitesi’nin bu cevabı veren adamların elinde olacağını bilseydi vallahi gemileri yürütmeden önce bir daha düşünürdü” diye cevap verdi.