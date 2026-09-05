Özgür Özel: Türkiye’nin umuduyuz

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trakya gezisi kapsamında dün Tekirdağ'a geldi. Gezisine Çorlu ilçesinden başlayan Özel'i Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer karşıladı. Süleymaniye Camisi'nde cuma namazını kılan Özel, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere seslendi. Çıktığı bankın üzerinden konuşan Özel, "Mazbatalarınızı yok saydılar. Kahraman polisimizi baba evimizin kapılarını kırdırıp içeri soktular. Gaz sıktılar. Bizi binalardan çıkardılar. Araçlarımızı aldılar. Şimdi bugün sizlerin emekleri ile destekleri ile üye olup ödediğiniz aidatlarla, Allah'a şükür mütevazı bir genel merkezimiz var, araçlarımız var. Kimi binalar var içinde insan yok, bomboş ve kendilerine meşruiyet arama çabasındalar. Kimi binalar var meydanlar dolu, içerisini almaz, içerisi almaz bu meydanları" dedi.

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DİMDİK AYAKTAYIZ

Yeni Parti’nin Türkiye’nin umudu olduğunu belirten Özel özetle şöyle devam etti: “Siz dediniz, önce bir çaresini aradık, 'Bir yol bulalım' dedik, bulamadık. Dediniz ki 'Bir yol bulamazsan, bir yol açacaksın. Yürüyeceksin, arkandan geleceğiz'. Yeni bir yol açtık, Yeni Parti'yi kurduk, arkamızda duranlara helal olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Yeni Parti, artık Türkiye'nin yeni partisidir. Yeni Parti, Türkiye'nin yeni umududur. Türkiye'nin adalet umududur, kalkınma umududur, yeniden yoksulluktan kurtulma, hep birlikte üretme, hep birlikte kazanma ve hatta adaletle bölüşme umudu, Yeni Parti'nin umududur.

HERKESE YER VAR

Bunun için Yeni Parti’nin yeni siyasetinde herkese yer vardır. Yeni Parti, kadınların yeni partisidir. Yeni Parti, ev kadınlarının yeni partisidir. Yeni Parti, gençlerin yeni partisidir. Yeni Parti, emeklilerin yeni partisidir. Yeni Parti, emekçilerin yeni partisidir. Esnafın, köylünün, memurun, herkesin yeni partisidir, yeni umududur. Ve Yeni Parti, kazananların partisidir, kaybetmeye alışmayanların, kaybetmeyi kabul etmeyenlerin, kaybedince göreve devam edenlerin değil, 'İktidar olamazsak, birinci olamazsak görevde yokuz' diyebilenlerin partisidir.”

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Özgür Özel dün Tekirdağ’da partililere seslendi.

ÜSKÜDAR TEPKİSİ: ÇOK BÜYÜK ADALETSİZLİK

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çorlu’da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üsküdar Belediyesi’nde yenilenecek başkanvekilliği seçimine ilişkin konuşan Özel, belediye meclis üyelerinin gözaltında bulunduğu bir tarihte seçimin yapılmasına tepki gösterdi. Özel şunları söyledi: “Çok büyük bir adaletsizliğin karşısındayız. Çok büyük haksızlıklar çok uzun süredir sürüyor. Üç kişi gözaltındayken yapacakları seçimle Üsküdar’a çökecekler. Böyle bir hesabın içindeler. Asla akıl almıyor. Bunu milletimize şikâyet ediyoruz” dedi.

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ÖZEL’DEN SİVAS KONGRESİ MESAJI: MİLLETİN İRADESİ

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi’nin 107. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: “Sivas Kongresi, milletimizin işgale, mandaya, himayeye teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönemeçtir. Bir memleketin geleceği, ancak kendi milletinin iradesiyle tayin edilir. Sivas Kongresi’nin 107’nci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum.” (AA)