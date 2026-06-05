Özgür Özel Trabzon'da konuştu: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız

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CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere yaptığı konuşmada, TBMM'ye ve Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüşte ve bayramlaşma programında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Ankara dışındaki ilk adımda 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'e gideceğini söyledi.

İlk yürüyüşü Trabzon'dan başlattıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"İlk adımlar bu yürüyüş için Trabzon'a nasip oldu. Büyük bir memnuniyetle Trabzon'a geldim. Yanımızda Trabzon il örgütümüz, belediye başkanlarımız, milletvekilimiz, Karadeniz'in belediye başkanları, milletvekilleri, örgütümüz var. Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şunu ifade etmek isterim ki siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz. Hep birlikte, iktidara yürümeye var mısınız? Hadi o zaman, vira bismillah."

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Özel, daha sonra "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi Fehmi Kaya'yı, tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.