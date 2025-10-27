Özgür Özel: Suç icat ettiler

Haberin Devamı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘casusluk’ iddiasıyla hakkında başlatılan yeni soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için dün sabah saatlerinde başka suçtan tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İmamoğlu’na destek olmak için adliyeye gitti.

BAMBAŞKA BİR EVREDEYİZ

İmamoğlu’nun ifade işlemleri devam ederken dışarıdaki kalabalığa seslenen Özel, özetle şunları söyledi: “Bambaşka bir sürecin, bambaşka bir evresindeyiz. Geçtiğimiz günlerde 500 sayfa bir iddianame saatler içinde çöp oldu. O iddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler. ‘Ahtapot’ dedi, ‘yüzyılın yolsuzluğu’ dedi, altındaki savcılara verdi gazı. Ama en sonunda baltayı taşa vurdular. İddianame olmuyor. Boşa koyuyorlar dolmuyor, doluya koyuyorlar almıyor. Durum böyle olunca dediler ki ‘Biz bunu verirsek hâkim tutuksuz yargılama der’. Bunu görünce, mahkemeye verince artık karışamıyor bunlar, mahkeme salıverir diye korkup yeni suç icat etmeye kalktılar. Tutup ‘casusluk suçu’ diye bir şey icat ettiler.

KAÇ KEZ ÇALDIRACAKSINIZ

Buradan açık açık söylüyoruz. Bizim arkadaşlarımıza attıkları suç, güya ‘İstanbul Senin’le toplanan veriler, hepinizin kişisel verileriymiş. Yabancı devletlerin eline geçmiş. Dikkatli dinleyin. Gidin de Ankara Ağır Ceza 23, bilhassa Ağır Ceza 28, 33’üncü mahkemelerde ve 27’nci İdare Mahkemesi’ndeki dosyalara bakın. Ağır Ceza 28, şimdiki Dışişleri Bakanı MİT Başkanı’yken, Hakan Fidan MİT’teki bütün bilgileri çaldırmış. Aynı dönemde Gelir İdaresi’nden gelir ve vergi bilgilerimiz, SGK’dan sağlık bilgilerimiz, İçişleri Bakanlığından nüfus bilgilerimiz, 8 bakanlık ve kurumdan bütün bilgilerimiz çalınmış. ”

CEVDET YILMAZ’LA CAMİ AÇILIŞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteğiyle yapım çalışmaları tamamlanan Zeynebiye Camisi, dün Kerbelâ kahramanı Hz. Zeyneb’in doğum gününde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in birlikte katıldığı törenle açıldı. Küçükçekmece’deki açılışa mesaj gönderen Cumhurbaş-kanı Tayyip Erdoğan, “Türk milleti İslam ile müşerref olduğu ilk günden beri Ehl-i Beyt’e hürmet ve bağlılıkta fev-kalade titizlik göstermiştir. Ehl-i Beyt sevgisi bütün inananların ortak paydasıdır” dedi.

CHP Lideri Özel de “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla uzun yıllar Meclis mesaimiz var. En gerilimli zaman-larda birbirine selamı kesmeyen, diyalog kapılarını açık tutan iki siyasetçiyiz. Bir toplum ki içinde her siyasi gö-rüşten insanlar vardır, olmalıdır. Bu farklılıklar o toplumun renkleridir, gücüdür. Buna vurgu yapan kıymetli ko-nuşmasına yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özel, CHP’nin her inanca ve kimliğe saygılı olduğunu belirtirken “Maide Suresi sekizinci ayette buyurduğu gibi, ‘Ey iman edenler. Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun” dedi.

DIT DIT SESİNDEN CASUSLUK

- “Bakanlara ‘Neden çaldırdın?’ diyen yok. Erdoğan’a ‘Senin bakanların, MİT Başkanın bu verilere niye sahip çıkmadı?’ diyen yok. Daha burada İstanbul Senin’den, İstanbullu’nun binerken çıkan dıt dıt sesin-den casusluk çıkaracak adamın alnını karışlarım. Bir veriyi kaç kere çaldıracaksınız.”