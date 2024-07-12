Özgür Özel Srebrenitsa anmasında

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Şeref Defteri’ni imzalayan Özel, saygı duruşunda bulundu, Srebrenitsa Anıtı’na çelenk koydu. Özel, “Adeta o günleri, o acıyı hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bunu yaşamak çok önemli. Çünkü Aliya Izzetbegoviç’in dediği gibi eğer katliam, soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor” dedi. Srebrenitsa Katliamı’nın uluslararası anlamda soykırım olarak kabul edilmesine dikkat çeken Özel, şöyle devam etti: “Türkiye’den çok sayıda Boşnak kökenli vatandaşımız buradaydı. Burada Boşnaklar, Hırvatlar ve bu katliamdan utanç duyan Sırplarla beraberdik. Birleşmiş Milletler bugünü soykırımı hatırlama, anımsama günü olarak ilan etti. Buna rağmen halen daha bazı Sırp yetkililerin ve bazı yerel siyasetçilerin hem bunu tanımadığı hem de failleri meşrulaştırmaya, onları övmeye kalktıkları bir süreç yaşanıyor. Buna en sert tepkimizi gösteriyoruz.”