Özgür Özel: Siyasi yasak kumpası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de arasında bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davayı izledi. Duruşmaya verilen öğle arasında yaptığı açıklamada Özel, özetle şunları söyledi:

“Duruşmada yargılanan aslında ‘muhalefet etmek’tir. Yargılanan, ana muhalefet partisinin siyaset yapmasıdır. Ekrem İmamoğlu buraya ifadeye çağırıldığında,‘İfadeye çağrılan İstanbul’un iradesidir. Tüm demokratları, İstanbul’a sahip çıkan herkesi ifade vermeye çağırıyorum’ diye ben ifade etmiştim zaten. Bunu Meclis kürsüsünden söylemiştim.

KANUNSUZ EMİR

Bunun üzerine on binlerce İstanbullu buraya geldi. Çıkışta Ekrem İmamoğlu bir basın açıklaması yapacaktı. O basın açıklamasına engel olmaya çalışanlar, oradaki kitleyle Ekrem İmamoğlu’nun, basınla Ekrem İmamoğlu’nun irtibatını ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı Özgür Çelik ve arkadaşlarımız gün boyunca gösterdikleri çabayı sürdürmüşler. Ama tüm çabalarına rağmen o açıklama, Anayasal hakkı kullanmaları engellenmiştir. Basın açıklaması yapılacak. Sen onların görevini yapmasına engel oluyorsun, polise kanunsuz emir veriyorsun. Burada biz yargılanıyoruz.

YENİ BİR KUMPAS

O gün olanları, iddianameyi de okuduğunuzda polisler diyor ki ‘Ben bu kişileri tanımam, ben yaralanmadım. Benim malıma zarar gelmedi.’ Güya beş şikâyetçi var, hiçbirinin malına zarar gelmemiş. Ama 12 tane kalkan kırılmış, 12 tane kask kırılmış. Birileri boşu boşuna bir dava icat etmeye çalışıyor. En sonunda da baklayı ağzından çıkarmış, ‘siyasi yasak’. Özgür Çelik’i siyasetten yasaklamak için, arkadaşlarımızı siyaseten yasaklamak için yapılmış bir yargı taciziyle, bir yeni kumpasla karşı karşıyayız. Saraydakinin talimatıyla Özgür Çelik’e baş eğdiremedikleri için, onunla baş edemedikleri için bu şekilde kendisini siyasetten menetmeye çalışıyorlar.

BAŞ EĞMEYİZ

Biz il başkanımızın, seçilmiş il başkanımızın yanındayız. Onun görev yaptığı bina davalıktır. Kendisinin seçildiği kurultay davalıktır. Kendisi 3 ayrı davada davalıktır. Bizzat bu meselenin tümü şunu göstermektedir, görevlerini o kadar iyi yapıyorlar ki binalarından yönetimlerine, kendilerine hatta ailelerine, kardeşlerine kadar dava açmış durumdalar. Siyaseten baş edemeyenler, böyle baş eğdirmeye çalışıyor. O da baş eğmez, biz de baş eğmeyiz. İki milyon Cumhuriyet Halk Partili ve Türkiye’nin bütün demokratları il başkanımızın ve arkadaşlarımızın dimdik yanındayız, dimdik arkasındayız.

TRUMP DOĞRULADI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump’ın oğlu ile yaptığı görüşme) Maksadına bakarsan Trump beni doğruladı. Bir kez Trump’ın oğluyla İstanbul’da bundan 9 gün önceki cumartesi günü saat 17.00’de o görüşmeyi yaptığını bir yalanlasın da duyayım bakayım. Lafı karıştırıyor orada. Neden bu kadar rahatsız oluyor? Trump’a Oval Ofis’te desin ki ‘Sen Netanyahu’ya nasıl kahraman, savaş kahramanı dersin? O bir soykırımcıdır.’ Özgür Özel, Ankara Esenboğa’da Amerika dönüşü Erdoğan’ı karşılayacak, elini sıkacak. Hodri meydan buyursun bakalım.”

26 ŞUBAT’A ERTELENDİ

31 Ocak 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet ettiği iddia edilen Özgür Çelik dahil 26 kişi dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma 23 Şubat’a ertelendi. 26 kişi hakkında ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘İzinsiz gösteriye katılıp uyarıya rağmen dağılmama’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Kamu malına zarar verme’ suçlarından 3 yıl 7 aydan başlayarak 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezası isteniyor.