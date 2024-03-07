Özgür Özel: Seçmen gereğini yapmalı

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Özgür Özel, dün Afyonkarahisar ve Uşak’ta seçim mitinglerini sürdürdü. Afyonkarahisar merkezindeki seçim koordinasyon merkezi açılış törenine seçim otobüsü ile gelen Özel, “Bugün burada yaş ortalamaları 47, 7’si kadın, 10’u 40 yaş altında olan, her biri alanında birbirinden deneyimli, hepsi birbirinden çalışkan belediye başkan adaylarımızla kucaklaşmaya, onları sizlere emanet etmeye geldim. Bunlardan biri de 44 yaşında bir kadın, Atatürk’ün kızı, Afyon’un kızı, sizin evladınız, benim Grup Başkanvekilim Burcu Köksal” diyerek belediye başkan adayı Burcu Köksal’a destek istedi. Seçim otobüsünden konuşan CHP Lideri Özel, özetle şunları söyledi:



“Değişimin heyecanı yaşanıyor, Afyonkarahisar’da 75 yıl sonra belediyeyi almanın heyecanını yaşıyoruz. Heyecan önemli ama sıkıntı büyük. Ciddi bir ekonomik sıkıntı ve krizin içindeyiz. 31 Mart’a kadar hükümet bekliyor. Ama sonrası için Mehmet Şimşek’in dilinin altındaki baklayı duydunuz. Diyor ki; ‘Sıkı para politikası uygulayıp, kemerleri sıkacağız ve acı reçeteyi içireceğiz.’

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KİMSEYİ DUYMAZLAR

1 Nisan oldu da eğer AK Parti yine Afyonkarahisar Belediyesi’ni aldıysa 2 Nisan günü ne emekliyi duyarlar, ne işçiyi, ne esnafı, ne işsizi, ne öğrenciyi duyarlar, kimseyi duymazlar. 1 Nisan olduysa ertesi gün yapacak bir şey yok. 1 Nisan’dan bir gün önce 31 Mart’ta seçim var, mühür var, yetki var. Sen gereğini yaparsan, eğer bu sefer AK Parti’ye ‘yeter artık’ derseniz, sarı kart gösterip, kırmızı ışık yakar ve ‘bıçak kemiğe dayandı’ derseniz, ondan sonra herkes hesabını ona göre yapacaktır.

VERGİ BORCUNU AFFETMİŞ

(Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasındaki şirketin geçen yıl 222 milyon TL’lik vergi borcunun affedildiğini iddia ederek) Emekliye kaynak yok diyorlar. Ya İliç’te madende dağ kaydı, dokuz işçiyi götürdü. O maden şirketinin 222 milyon TL’lik vergi borcunu affetmiş. Türkiye’de geçen sene 692 milyon, zenginlerin vergisini plan bütçe komisyonuna verdikleri önergeyle AK Parti ve MHP’liler bu vergiden vazgeçiyor.”

İKTİDARI YERELLE DENGELEMEK ZORUNDAYIZ

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İktidarı yerelle dengelemek gerektiğini belirten Özel şunları söyledi: “Bunu yapmadığımız takdirde kimsenin bizi, sesimizi duyacağı yok. Ondan sonra uzun süre, seçim de yok dönüp size bakacak kimse de yok. Bakın en büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. 10 bin TL alan emeklilerin neredeyse yüzde 70’i en düşük emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyor. Ben Türkiye’nin dört bir yanında nasıl bir sorun olduğunu söylüyorum ve oradaki örneklerle anlatıyorum. Cepteki en büyük banknot 200 TL. 200 TL ilk çıktığında 131 dolar alıyordu. Şimdi ise aynı 200 TL 6 dolar alıyor. 131 dolardan 6 dolara düşmüş paramızın değeri. Afyonkarahisar’ın en meşhur ürünü, sucuğu. Geçen sene kilosu 395 TL, bu sene 875 TL. En düşük emekli maaşı geçen yıl 7 bin 500 TL idi ve 19 kilo sucuk alıyordu. Bu sene 10 bin TL ama 11 kilo sucuk alıyor.”