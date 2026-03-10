Özgür Özel salondan ayrılmadı

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, mahkeme başkanının “Salonu boşaltın” talimatının ardından salondan ayrılmayarak diğer izleyicilerle birlikte duruşmanın öğleden sonraki bölümünün başlamasını bekledi. Özel, daha sonra yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Bir önceki günden itibaren de bir provokasyon kokusu olduğunu seziyorduk. 2 bin 430 yılla yargıladığı Sayın Ekrem İmamoğlu söz istiyor, ona söz vermiyor. Ekrem İmamoğlu’na ‘Sanık Ekrem’ diye sesleniyor. Yargılamayı bizzat hâkimin provoke ettiğini bütün salon görüyor. Herkes şaşkın. Bu salon niye boşalsın kardeşim? Bir senedir insanlar birbirlerini bekliyorlar, bugünü bekliyorlar.

SAVUNMA DİYE BİR HAK VAR

Savunma diye bir hak var, masumiyet diye bir karine var. Orada her fırsatta ‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ diyen ve 15.5 milyon vatandaşın oy verdiği, 25.5 milyon vatandaşın imza verdiği kişiye ‘senli- benli’ birinci tekil şahısla konuşmaya çalışan adam hakikaten kendini kaybetmiş.

40’A DÜŞTÜ İYİ Mİ...

(Avukatların reddi hâkim talebi) Niye reddi hâkim talebinde bulundular? Çok basit şekilde söyleyelim. Birincisi, 41 tane ağır ceza mahkemesi var Çağlayan Adliyesi’nde. 41 mahkemeden, Anayasamız gereğince rastgele birine düşecek. Düştüğü yerdeki o hâkim görecek, doğal hâkim ilkesi gereğince. Dokuz aydır ‘40’a düşecek’ deniyordu, 40’a düştü, iyi mi? Yüzde 2 ihtimal. Bu mahkemeye yeni üyeler yolladılar ve o istedikleri hâkimin yanına 3 üye daha koydular.

BU DAVA TECRÜBE İSTER

Bu dava tecrübe ister. Bugün kürsüdeki hâkimin birinci sınıfa ayrılmak için 10 yılı geçmiş olması lazım. Neyle geçiyor? Avukatlıkta yaptığı sürenin üçte ikisi sayılarak geçiyor. Bu kadar tecrübesiz bir hâkim. Diğer ikisi 2024 Mayıs’ta kura çekmişler. Bu mayısta ikinci yıllarını kutlayacaklar.”

DURUŞMA İZLENİMLERİ

Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların hâkim karşısına çıktığı ilk duruşma gergin başladı. Tansiyon sürekli yükseldi.

* Salona girişler saat 9’dan sonra başladı. Önce basın ve izleyiciler salona girdi. Dilek İmamoğlu salona oğlu Selim İmamoğlu ile gelip izleyici bölümüne geçti. Dilek İmamoğlu salondaki gazetecilerin yanına geldi. “Heyecanlıyız” diyerek kısa bir açıklama da yaptı.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel geldi. Duruşmayı yan yana izlediler. İzleyici bölümünde sanık yakınları dışında CHP genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de vardı. Salon kısa sürede tamamen doldu.

* Tutuklu sanıklar salonun altındaki merdivenlerden direkt salonun ortasına çıktılar. Sanıkların salona girişiyle izleyici bölümünden alkışlar yükseldi. İmamoğlu’nun salona girmesiyle alkışlar devam etti. Destek sloganları atanlar da oldu.

* Mahkeme heyetinin konumuna göre salonun sağında ve solunda avukatlar yer aldı. Tutuklu sanıklar hemen heyetin önüne denk gelen orta bölümde oturdular. Basın için de hem salonda hem salon dışında yerler ayrılmıştı. Duruşmayı takip edenler arasında yabancı medya kuruluşlarının temsilcileri de vardı.

* Cezaevi girişinde yoğun bir trafik vardı. Yoğunluk duruşma salonu önünde de devam etti. Dışarıda gerginlik beklenirken asıl gerginlik salonda çıktı. İmamoğlu’nun avukatı, mahkeme başkanı ile yargılama usulüne dair bir tartışma içindeyken Ekrem İmamoğlu “Söz istiyorum” diye araya girdi ve kürsüye yürüdü. Mahkeme başkanıyla tartışmalarına izleyiciler de alkış ve sözle müdahil olunca ortam daha da gerildi.

* Mahkeme başkanı, 13.30’a kadar ara vererek salonun boşaltılmasına ve duruşmanın izleyiciler olmadan yapılmasına karar verdi. Böylece 11 civarında başlayan ilk duruşmanın ilk oturumu 20 dakika sonra durmuş oldu. Verilen arada mahkeme heyetiyle yapılan görüşmeler neticesinde mahkeme izleyicilerin öğleden sonraki oturuma katılmalarına tekrar izin verdi.

* İl Başkanı Özgür Çelik öğleden sonraki oturumdan önce izleyicileri alkış, slogan ve ses kaydı konusunda uyardı ve mahkemenin bu konudaki hassasiyetini anlattı. İzleyicilerin sükuneti böyle sağlandı.

* Ekrem İmamoğlu salona girişlerinde izleyicileri ve avukatlarını selamladı. Aralarda da yanındaki diğer sanıklarla sohbet etti. Avukatların talepleri alınırken zaman zaman müdahil olmaya çalıştı. Ancak mahkeme, “Sürekli araya girmeye çalışıyorsunuz” diyerek uyardı. Girişte rahat tavırlarıyla dikkat çeken İmamoğlu bu süreçte gayet gergindi. Duruşma bitirildiğinde de İmamoğlu kürsü önüne giderek mahkeme başkanı ile tartıştı. Kürsünün önünden bir süre ayrılmadı. Mahkeme heyeti salondan ayrıldıktan sonra da İmamoğlu bir süre daha salonda kalarak mahkemeyi eleştirdi.