Özgür Özel SAHA 2026’da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ile birlikte SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça eşliğinde İstanbul Fuar Merkezi’ndeki fuarı gezen Özel, ziyaret sonrası özetle şunları söyledi:

“Burada kıymetli iki saat geçirdik. Gördüklerimizden, duyduklarımızdan büyük memnuniyet duyduk. Mümkün olduğu kadar çok standı ziyaret ettik ve bir yandan KAAN’ı gördük, bir yandan Akıncı’yı gördük, TB3’ü gördük.

20 YILDIR GECİKEN PROJE

Şu yaşadığımız son birkaç yıl dünyaya birçok şey öğretti. Hem Rusya - Ukrayna savaşı hem de İran’da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu hepimize öğretti. Biz çok uzun süredir, örneğin iki yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili içeride bilgi aldık. Bu Türkiye’nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda ve örneğin Kıbrıs’ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz. Veya İran’dan Türkiye’ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir hava savunma sisteminiz, bir çelik kubbeniz varsa rahat uyursunuz. Yoksa, NATO’nun devreye girmesini ve Amerikan yüzer unsurlarından savunma füzelerinin olmasını beklersiniz.

KİM NE YAPIYORSA MİNNETARIZ

O yüzden burada kim, ne emek veriyorsa ama sermaye olarak ama sabahlara kadar çalışarak, gözünün nurunu akıtarak, dirsek çürüterek, savunma sanayii için kim ne yapıyorsa, hepsine minnettarız. Eksikliklerimizi biliyoruz, avantajlarımızı biliyoruz, güçlü kaslarımızı biliyoruz.”

KAAN ÖVGÜSÜ

Bir yandan KAAN’ın yerli, milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Biliyorsunuz, bu konuda zaman zaman spekülasyonlar oluyor. Tabii her bir KAAN için iki motora şimdi ihtiyaç var. Ama zaten dünyada muharip uçak yapıp da anında hepsini kendisi yapıp uçurma imkânı yok. Önemli olan KAAN’ın o iki motor takıldığında uçabilen durumda olmasıdır. Ama bir yandan da KAAN’ın motorunun hızla yerli ve milli şekilde üretilmesi lazım. Biz bu hedefin sonuna kadar arkasındayız ve sonuna kadar bu konuda kimsenin de moral bozmasına gerek yok. Elbette gecikmelerden rahatsızlıklar duyulabilir falan ama bir an önce biz KAAN’ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz.

TUSAŞ’IMIZIN KAAN’INI KİMSE HOR GÖRMESİN



İki genç arkadaş bana KAAN’ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler mesela. Onunla da gurur duyduk. Bir yandan da 2030’dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız. Ama şu anda motor yurtdışından geliyor diye TUSAŞ’ımızın KAAN’ını da kimse hor görmesin. Çok önemli bir başarı elde ediliyor. Özellikle radar sistemlerine karşı, mühimmatı içine aldığında görünmez bir uçak olarak göklerde uçması zaten Gazi Mustafa Kemal’in koyduğu hedef, ‘İstikbal göklerdedir.’ Bunun önemini baştan beri biliyoruz. 1973, rahmetli Bülent Ecevit’in ve o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin TUSAŞ’ı kurması, o günden bugüne kim bir çivi çaktıysa, kim bir tuğla koyduysa da ‘Allah razı olsun’ diyoruz.”





ATIŞ YAPTI KOKPİTE GEÇTİ

Ziyaret esnasında helikopter kokpitine geçen, silahla atış yapan Özel, fuar alanında kurulan uzay üssünü de ziyaret etti. Özel burada İTÜ’lü öğrencilerin geliştirip yurtdışında ödül aldığı, Ay ve Mars’ta gezebilen bir aracı deneyimledi. Gençlerin projelerini dinleyen Özel, İBB Başkanı Nuri Aslan’a dönüp, “Gençler için yapabileceğimiz ne varsa, her türlü desteği verelim” dedi.

SİYASİ YANIT YOK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı barış koordinatörlüğü önerisi hakkındaki değerlendirmeleri sorulan Özel “Şimdi ben burada SAHA çıkışında siyasi hangi soruya cevap verirsem, KAAN’ın üzerine gölgesi düşer, Altay Tankı’nın önüne geçer. O yüzden biz bu ziyarette bu kapsamda soruları yanıtlamış olalım” yanıtını verdi.