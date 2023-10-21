Özgür Özel: Partiyi ayağa kaldıracağım

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Kütahya’da CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililer tarafından karşılanan Özel özetle şöyle dedi: “14 Mayıs akşamı büyük bir üzüntü, büyük bir travma yaşadık. 28’ine kadar gayret ettik. Ama 28 Mayıs'tan sonra maalesef hepimizin bir büyük üzüntü duyduğumuzu, gözümüze uyku girmediğini ve bu seçimin kaybedilmesinden sonra artık siyasetten artık hayatın kendisinden zevk alamaz hâle geldiğimizi gördük. Bir daha asla kaybetmememiz lazım. Biz bir daha ikinci parti olmayı, muhalefette olmayı kabullenemiyoruz.

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Özgür Özel dün Kütahya ve Afyonkarahisar’da CHP teşkilatıyla bir araya geldi.

KIRMADAN DÖKMEDEN

Bu süreçte bizden kimse, bazı geçmiş kötü örneklerinde olduğu gibi Genel Başkan’a saygısızlık, partililerine kötü söz, kavga, hırçınlık beklemesin. Kırmadan dökmeden, bir kişiyi kaybetmeden, 5 Kasım gününden itibaren bütün partiyi kucaklayarak önce partimizi sonra ülkemizi ayağa kaldıracağız. Sizinle birlikte bu partiyi ayağa kaldıracağıma yürekten inanıyorum. Bundan sonraki süreçte değişerek, gençleşerek, hepimizin özlediği CHP'ye hep birlikte kavuşacağız. CHP umuttur, yarınlarımızdır.”

Özel, Afyonkarahisar’da da “Bu parti ve örgüt, 6 Kasım günü ayağa kalkacak. Önümüzdeki yerel seçimler ile ilk genel seçimleri alacak” mesajı verdi.