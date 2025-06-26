Özgür Özel: Önemli olan butlan olmamak

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CHP Lideri Özgür Özel, 3 aydır Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde İmamoğlu’nu cezaevinde 12’nci kez ziyaret eden Özel, diğer tutuklu isimlerden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Fatih Altaylı ile de görüştü.

Yaklaşık 5 saat süren ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel, özetle şunları söyledi:

CHP 5.5 PUAN ÖNDE

“Artık ar damarının çatladığı bir noktadayız. Milletin vicdanına seslenmek dışında yapacak hiçbir şey yok. Milletimiz bizi anlıyor. Gün itibarıyla, an itibarıyla 12 Haziran’da sahadan dönen ilk haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan CHP, AK Parti’nin 5.5 puan önündedir. Milletimiz haklıyı ve haksızı ayırmış durumda. Bunu görmek lazım.

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‘BUTLAN’I ÖĞRETTİLER

(CHP’nin kurultay davasının sonuçlanacağı 30 Haziran’dan sonraki süreci nasıl yöneteceksiniz) 30 Haziran tarihinin benim nazarı itibarımda bir anlamı yok. Sonuç değil, süreç odaklı bir davayla karşı karşıyayız. CHP’yi tartıştırmaya uğraşıyorlar. CHP’nin tartışılacağı değil, şu anda CHP’lilerin dayanışma ile kol kola mücadele edecekleri bir süreçteyiz. Buna da toplum olumlu reaksiyon veriyor. Sahipleniyor, haksızlığa karşı sahipleniyor. Meseleye oradan bakıyorum. ‘Butlan’ kelimesini bütün Türkiye’ye öğrettiler; bir şeyin bütün olarak yok olması, yok sayılması ‘butlan olması.’ Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak.”

BENİM HABERİM YOK

(Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşen CHP’lilere ‘Mahkeme kararına uymak zorundayız’ açıklaması yaptı. Buna bir cevabınız var mı sorusuna) Benim bundan haberim yok. Sizden duyduğum için, böyle bir şey denmiştir denmemiştir bilemediğim için buna bir cevaba gerek yok. Dediğim gibi yani sonuçta milletin gönlünde olmak önemli. Orada butlana düşmemek önemli. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin en yüksek oy oranını yaşadığı bir dönemde milletin gönlünde iyi bir yerdedir. Bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.”

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Öte yandan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

HASAN BAŞKAN’A İFTİRA ATAMAZSINIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükçekmece’de düzenlediği mitingde konuştu. Özel, “Gece-gündüz çalışan, bir an durmayan, bitmeyen enerjisi ile koşturan Başkan, geçen sene martta 30 yılı tamamlayınca ‘Yeter’ demiş. 30 yıl boyunca çoğu, tamamı neredeyse muhalefetteki hizmetlerinde. Erdoğan İBB Başkanı’yken, kendi grubunun başkanı olduğu dönemden başlayarak çalışmış. Defalarca denetlenmiş. 30 yıl boyunca buraya binlerce müfettiş gelmiş, incelemiş. Hiçbir kusur bulmamış. Şimdi bu sene bir yıl içinde yedinci döneminde güya gelmişler, Hasan Başkan’da kusur bulacaklar, kara çalacaklar. Bugün okul yaptırana, kreş yaptırana, huzur evi yaptırana, cebine bir kuruş koymayıp bu kentin rantını bu kente aktarana iftira atamazsınız” dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e de eleştiriler yönelten Özel “Boğaz’da, Boğaziçi öngörünümün içinde, hem de korunması gereken kültür varlığıyken, üzerine çivi çakmak yasakken villa veriyorlar. En pahalı malzeme ile donatıyorlar. Korumalar, şoförler için müştemilat yapıyorlar. Havuz yapıyorlar. Hepsinin hesabını soracağım, bu yaptıklarınızı burnunuzdan getireceğim. Haydi çıkın açıklayın. O lojmana yapılan ödemeleri dökün, faturaları dökün. Devletin ödediği para da görünsün, açıktan ödenen para da görünsün. Hodri meydan. Hani önüne gelene ‘Yolsuzluk, rüşvet, yok efendim soğuk cüzdan, yok efendim kuyumcudan açtırmış, doları saydırmış.’ Bir tanesini ispat edemediler, bir tanesini. Ama ben biliyorum nereden çıkıyor bu laflar. Kişi kendinden bilir işi. Oradan çıkıyor bu laflar” dedi.

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BRÜKSEL VE BERLİN’E GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi’nin çağrısıyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere bugün Brüksel’e gidiyor. Özel, SPD’nin kongresi için ise 27-28 Haziran günleri Almanya’nın başkenti Berlin’de olacak. Özel kongrenin ikinci günü katılımcılara hitap edecek.