Özgür Özel: O seçimi alacağız

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa’da partisinin Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda düzenlenen Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben kutuplaşmadan yana değilim. Gerginlikten yana değilim. Meclis konuşmamda da bunları söyledim ama birileri gerginlik istiyor” şeklindeki ifadelerini değerlendiren Özel, şunları söyledi: “Her şeye rağmen 47 yıl sonra seçim kazandığımda milletin verdiği görevi, yazdığı mektubu okuyan biziz. Dünya kadar eleştiri almamıza rağmen bayramda ilk telefonu açan, ziyaret yapan, el uzatan, cumhurbaşkanı geliyor diye inen kapıda karşılayan ve bundan sonrası için bu ülke bu karanlıkları yaşamasın diye çaba sarf eden biziz.

SAVAŞTA MIYIZ YANITI

Ama bu siyasetin sonuç verdiğini görünce balta çeken çıkmış bana diyor ki ‘Hayırdır beyler savaşta mıyız, seferberlik ilan edildi de bizim mi haberimiz yok’ diyor. Sayın Erdoğan; iyiliğim iyidir, siyasette farklı olduğum kişiye görevimde farklı davranırım. Vallahi savaştayız; adaletsizliğe karşı savaştayız, bu hukuksuzluğa karşı savaştayız, milletin bankadaki parasını çalana da 7 yaşındaki Can’ın anasını ondan koparana karşı da savaştayız. Masum insanların haysiyeti için savaştayız; ailelere, evlatlara, kutsallara karşı onur mücadelesi için savaştayız. Can yakmak için değil, canımızı kurtarmak için, milleti teslim etmemek için savaştayız. Ölümü göze almışız, teslim olmamışız, olmayacağız kardeşim. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bu memleketi kurtaracağız. Can yakmayacağız, intikamcı olmayacağız ama kötülüğe de teslim olmayacağız. Ant olsun ki memleketimden yemin ediyorum, o sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bu memleketi kurtaracağız. Ant olsun ki kurtaracağız.”

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Özgür Özel dün Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde de üzüm üreticileriyle bir araya geldi.

DENİZLİ’YE 16.2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Manisa’daki programlarının ardından Denizli’ye geçen Özel, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nce Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda düzenlenen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Özel, toplam maliyeti 16.2 milyar lirayı bulan 68 yatırımın Denizli’ye kazandırılacağını belirterek, projelerin hayırlı olmasını diledi.

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ÖNSEÇİMLERE KATILIM YÜZDE 65

m Partide herkesin eşit olduğunu ve söz, yetki ve kararın üyelerde bulunmasını hedeflediklerini belirten Özel, delege sisteminin yerine üyelerin doğrudan katıldığı önseçim modelini uygulamak için çalıştıklarını söyledi. Özel, İzmir’in Gaziemir ve Bornova ilçeleri, Manisa’nın Yunusemre ilçesi, Balıkesir ve İstanbul’daki önseçimlere gösterilen ilgiye dikkati çekerek, Manisa’da İlksen Özalper’in il ve ilçe teşkilatlarının ortak kararıyla tek aday olarak belirlendiğini aktardı. Kentteki 13 bin 123 parti üyesinin önseçimde Özalper için oy kullandığını dile getiren Özel, Ankara’da 5, İzmir’de ise 2 adayın yarıştığını, Türkiye genelindeki önseçimlerde ortalama katılımın yüzde 65 olduğunu belirtti.