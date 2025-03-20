Özgür Özel: O sandığı kuracağız

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Gözaltıların ardından Ankara’dan İstanbul’a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak İmamoğlu’nun ailesini Sarıyer’deki evinde ziyaret etti. Daha sonra Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına geçen Özel, özetle şunları söyledi: “Dün (önceki gün) itibarıyla ‘diploma iptal oldu’ deyip resmen Anayasa’yı askıya aldılar. Hiç kimsenin bir güvencesi yok. Yani elinde diploman varsa da tapun varsa da banka cüzdanın varsa da hiçbirinin bir geçerliliği yok artık. Bugün (dün) de doğrudan darbe girişimi. Eskiden ilk önce darbeler çok klasik yapılıyordu. Sonra yok muhtırayla, yok post-modern darbe… Şimdi, geleceğe doğru önleyici darbe yapıyorlar. Bu iktidarı halkın belirlememesi için geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Ne zamandan beri erken seçim, önseçim kararı alındı, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor.

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EKREM BAŞKAN DEDİ Kİ

Ekrem İmamoğlu ile bir aydır, bir yandan hem önseçime hem de en kötü senaryoya hazırlanıyoruz. Ben, 10 gün önce Ekrem Başkan’a ‘günaydın’ mesajı attım. O da bana, ‘Başkanım, 23’ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun’ dedi. Hem Cumhuriyet Halk Partilileri hem herkesi pazar günü Ekrem Başkan’a sahip çıkmaya, oy verme merkezlerine davet edeceğiz. Kol kola Ekrem Başkan’a sahip çıkacağız.





TEK GÜVENCEMİZ MİLLET

Bu milletin sahip çıkmasından başka bir güvencimiz yok. Çünkü Ekrem Başkan’a devletin savcısı, hâkimi, polisi, valisi sahip çıkmıyor. Devlet, el değiştirmiş. Bu millet devlet davet ettiğinde askere gidiyor, vergisini veriyor, oğlunu, evladını şehit veriyor, eşini şehit veriyor ama bir şeye teslim olmuyor. Sandığını kimseye vermiyor. Devlet, milletin karşısına çıkarsa millet kazanır. Aslında 31 Mart’ta valiler, kaymakamlar, bütün devlet, bütün bakanlar, herkes karşımızdaydı; Ekrem Başkan kazandı. Millet, cumhurbaşkanına sahip çıkacak. Şu anda milli iradeyi tanıyan yok. Ekrem Başkan’ı İstanbul Büyükşehir’in başına millet oturttu, Tayyip Erdoğan indirmeye çalışıyor. Buna teslim olunamaz. Eninde sonunda, yine milletin dediği olacak.”

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DİLEK KAYA İMAMOĞLU: YILMAYACAĞIZ

Özgür Özel, İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, büyük oğlu Selim ve kızı Beren’le evlerinde bir araya geldi. Dilek Kaya İmamoğlu, eşinin gözaltına alınmasından sonra yaptığı açıklamada, o anları, “Sabah sahurdan hemen sonra geldi ekipler. 13 yaşındaki kızımı her şeye rağmen evde tutamadım. ‘Ben okuluma gideceğim, hayatıma devam edeceğim anne’ dedi. Onu hazırladım, okula yolladım. Ekrem Bey hazırlıklarını yaptı. Gelen arkadaşların hepsine buradan tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar, çok nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler. 7.30 gibi evden ayrıldılar” diye anlattı. Dilek İmamoğlu, Özel’le görüşmesinden sonra da şunları söyledi: “Bu kişisel değil artık ülkeye, topluma mal olmuş bir mesele. Kim haksızlığa uğradıysa, herkesin arkasında Ekrem mücadelesini verdi. Şimdi, milletle beraber Ekrem’in mücadelesini vereceğiz. Yılmayacağız, tabii ki pes etmeyeceğiz. Operasyon ne kadar büyük olursa olsun, bu bizi durdurmayacak. Dün diploma iptali, bu sabah böyle bir operasyon. Belli ki bir siyasi operasyon. Geleceğin cumhurbaşkanını saf dışı, siyaset dışı bırakma, bitirme operasyonu. Bu, ülkeye yapılmış büyük bir darbe. Mücadele edeceğiz. Mücadele etmek zorundayız. Bu işin seni, beni yok.”





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KILIÇDAROĞLU, DİLEK İMAMOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer’deki evinde Dilek İmamoğlu’nu ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz. Türkiye’de demokrasi yok, bir kişinin iradesi var. Bir kişinin iradesinin olduğu yerde yasama organı yoktur, yargı organı yoktur, yürütme oranı yoktur” dedi.

GÖZALTINA TEPKİLER

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: BİZİ DAHA KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR

“Daha önce de Ekrem Bey hakkında soruşturma açıldı. Ve gidip ifadesini verdi. Dolayısıyla herhangi bir soruşturma varsa kendisinin davet edilmesi mümkündü. Bu şekilde 20 tane polis ile evinin basılması falan... Bu ancak Türkiye’nin imajına zarar verir. Kimse yargılanmaz değil ama masumiyet ilkesi gereğince en azından suçluymuş gibi peşin, mahkûm olacakmış gibi görüntüler verilmesi doğru değil. Tayvan’da Akıllı Şehirler ve İş Forumu var. Ona gelmiştim. Şimdi bilet bulmaya çalışıyorum. Döneceğim. Maalesef bizi daha kötü günler bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu şekilde gözaltı ile karakola götürülmesi bütün dünyanın dikkatini çekecektir. Yatırımları da etkileyecek, Avrupa ile olan ilişkilerimizi de etkileyecek. Hukukta, insan haklarında geri sıralardayız.”

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İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: SEÇİMLERİ PROTESTO EDELİM

“Türkiye’de bugün itibarıyla seçme ve seçilme hakkı, hürriyet, demokrasi, hukuk ve anayasal haklar askıya alınmıştır. Bu tam manasıyla bir sivil darbedir. Buradan tarihi bir uyarı ve çağrı yapmak istiyorum. Madem ki her şey, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Tayyip Erdoğan’ı ömür boyu o makamda tutmak için yapılıyor, o zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır. Erdoğan, Anayasa’ya göre aday olamaz.Adaylığının yolu açılır, muhtemel rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar sürerse, yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin protesto edilmesidir.” Dervişoğlu akşam saatlerinde de CHP Lideri Özel’i, İBB’nin Saraçhane’deki Başkanlık Binası’nda ziyaret etti. Dervişoğlu burada da “İçinde bulunduğumuz günlerde tek adam rejiminin nihai aşamasındayız. Rakipler düşman, onlara göre muhalifler de hain” dedi.

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DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARI TUNCER BAKIRHAN VE TÜLAY HATİMOĞULLARI: SİYASİ BİR OPERASYON

“Gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır. Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmeli, halkın iradesine saygı gösterilmeli. Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu operasyon hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyondur. En güçlü şekilde reddediyoruz.”