Özgür Özel, Numan Kurtulmuş’la görüştü

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Özel, Kurtulmuş’tan, “yargı krizi ve darbe” diye nitelediği gelişmeyle ilgili Meclis Danışma Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmasını istedi. Özel, sosyal medyadan da bu gelişmeyi paylaştı. Ancak dün böyle bir toplantı gerçekleşmedi. CHP grubu da bu gelişmelerin üzerine, Meclis’te dün gece saat 22.22’de Genel Kurul kapandıktan sonra ‘yargı nöbeti’ tutmaya başladı. Özel, nöbet tutan vekilleri ziyaretinde “Anayasaya kafa tutmak anayasal suçtur, darbe girişimidir. Grubumuz, bu eylemi aralıksız sürdürecek” dedi.

ŞEHİT BEKÇİNİN CENAZESİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da trafik kazasında şehit olan bekçi Halil Kara için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.