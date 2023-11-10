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Özgür Özel, Numan Kurtulmuş’la görüştü

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#Özgür Özel#Numan Kurtulmuş#Şehit Cenazesi
Özgür Özel, Numan Kurtulmuş’la görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay ile AYM arasındaki kriz için dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefonla görüştü.

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Özel, Kurtulmuş’tan, “yargı krizi ve darbe” diye nitelediği gelişmeyle ilgili Meclis Danışma Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmasını istedi. Özel, sosyal medyadan da bu gelişmeyi paylaştı. Ancak dün böyle bir toplantı gerçekleşmedi. CHP grubu da bu gelişmelerin üzerine, Meclis’te dün gece saat 22.22’de Genel Kurul kapandıktan sonra ‘yargı nöbeti’ tutmaya başladı. Özel, nöbet tutan vekilleri ziyaretinde “Anayasaya kafa tutmak anayasal suçtur, darbe girişimidir. Grubumuz, bu eylemi aralıksız sürdürecek” dedi.

ŞEHİT BEKÇİNİN CENAZESİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da trafik kazasında şehit olan bekçi Halil Kara için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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#Özgür Özel#Numan Kurtulmuş#Şehit Cenazesi

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