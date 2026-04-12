Özgür Özel Nevşehir mitinginde ara seçim için 3 ilin adını verdi

CHP Lideri Özgür Özel, dün Nevşehir’de ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. Milli İrade Caddesi’ndeki mitingte çevre illerin CHP milletvekilleri de yer aldı. Burada kalabalığa seslenen Özgür Özel, özetle şu mesajları verdi: “Sizi yok sayan, hor gören bir iktidar var. Geçim yoksa seçim var.

DEMOKRASİ İÇİN SEÇİM ŞART

Boş sandalyeler için seçim yapılsın diyoruz. İstanbul’da Murat Kurum bakan oldu, Sırrı Süreyya vefat etti. Gel İstanbul 1. Bölge’de sandık kuralım diyorum. Sayın Erdoğan, ben diyorum ki sen 1. Bölge’de, Hatay’da, Kırıkkale’de birinci partiydin, gel sandığı koyalım. Emekliler için, çalışanlar için ara zam şarttır, demokrasi için seçim şarttır. Ara seçimden vazgeçmemiz için getirin sandığı, yapın genel seçimi.

TURİSTİ NEVŞEHİR’DE TUTMALI

Nevşehir’e yılda 4.5 milyon turist geliyor. Dünyanın dört bir yanından, Türkiye’nin dört bir yanında geliyor. Ama, ortalama 2 gün kalıyorlar. Şehre katkıları çok az. Bu turistleri burada tutmanın, burada konaklama sürelerini uzatmanın ve turistin bu kente katkı sağlamasının yollarını muhakkak bulmak gerekiyor. Maalesef bir Alan Başkanlığı kurdular. Herkes kızıyor. Öyle bir iş ki küçük esnafı, küçük pansiyonları bitirdiler. Bir yere ruhsat almak gerektiğinde Türkiye’nin dev firmaları işlerini takip edip izinlerini alıyorlar. Her türlü işi hızla hallediyorlar. Ama buranın kendi esnafına gelince burnundan getiriyorlar. Küçük işletmelerinin tamamını zorluyorlar. Nevşehir’in insanını değil, İstanbul’daki büyük şirketlere ya da yabancı yatırımcılara parayı kazandıran, buraya bir faydası olmayan bir düzen kurdular. Kapadokya’ya gelen turistin verdiği vergi de bu şehirde kalacak. Bu şehir hak ettiğini fazlasıyla alacak, söz veriyoruz.”

‘TUTUKSUZ YARGILAYIN’

“Ekrem Başkan’ı içerde tutmanın, CHP’li belediyelere saldırmanın ve yapılacak bir seçimde bizden korkmanın maliyetini vatandaşa ödetiyorsunuz. Tutuksuz yargılamaya geçin, Ekrem Başkan ve arkadaşlarını serbest bırakın. Türkiye’yi de bu kötü yönetiminin sonucu borçtan, kötü yönetiminin sonucu yoksulluktan, kötü yönetimin sonucu işsizlikten kurtarın. Ya bunu yapacaksınız ya da bu millet ilk sandıkta sizi perişan edecek.”

‘HUZUR SÖZÜ VERİYORUM’

“Seçim gelecek, iktidar olacağız. Biz iktidar olduk diye kimseye bize bu yaptıklarını yapmayacağız. AK Partili’nin de MHP’linin de yüreği rahat olsun. ‘Biz AK Parti’yi seçtik, onlar CHP’ye zulmetti, şimdi CHP gelirse bize zulmedecekler’ diye düşünmesinler. Biz, temiz kalpli, inançlı ve vicdanlı, yürekli insanlarız. Bizden kimseye kötülük gelmedi, gelmeyecek. Bizim iktidarımızda sadece ve sadece bu kötülükleri yapan bir avuç çete mensubu hesap verecek. Türkiye’ye ve Nevşehir’e huzur gelecek. Söz veriyorum.”